¿Explosivos en la Universidad Católica? 14 de noviembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 14 de noviembre de 2025:



En el norte de Cali, dos hombres armados entraron en una heladería y dispararon contra dos personas , quitándoles la vida.

, quitándoles la vida. Tras amenazas en la Universidad Católica, en Bogotá, de la presencia de explosivos , las autoridades descartaron la amenaza.

, las autoridades descartaron la amenaza. En la audiencia contra Ricardo González, el segundo implicado en el fallecimiento del joven Jaime Esteban Moreno , se espera el fallo que determinará si va o no a prisión .

. El Ministerio de Trabajo abrió una revisión formal en el Hospital Universitario Clínica San Rafael tras denuncias por parte del sindicato.

tras denuncias por parte del sindicato. En Landázuri, Santander, continúan las labores de rescate de los cuerpos de los tres mineros que perdieron la vida tras una explosión en una mina de carbón.

