¿Explosivos en la Universidad Católica? 14 de noviembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 14 de noviembre de 2025:
- En el norte de Cali, dos hombres armados entraron en una heladería y dispararon contra dos personas, quitándoles la vida.
- Tras amenazas en la Universidad Católica, en Bogotá, de la presencia de explosivos, las autoridades descartaron la amenaza.
- En la audiencia contra Ricardo González, el segundo implicado en el fallecimiento del joven Jaime Esteban Moreno, se espera el fallo que determinará si va o no a prisión.
- El Ministerio de Trabajo abrió una revisión formal en el Hospital Universitario Clínica San Rafael tras denuncias por parte del sindicato.
- En Landázuri, Santander, continúan las labores de rescate de los cuerpos de los tres mineros que perdieron la vida tras una explosión en una mina de carbón.
Escuche el programa completo aquí: