Golpe a las alocuciones de Petro: 9 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 9 de octubre de 2025:

  • Los ocho integrantes de la Misión Médica que habían sido secuestrados en La Plata, Huila, fueron liberados.
  • Esperanza en Gaza luego de que se firmara el primer acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamás en Egipto.
  • El Consejo de Estado ordenó regular las constantes alocuciones del presidente Gustavo Petro en los canales públicos y privados.
  • Habrá algunas termoeléctricas damnificadas en el Casanare por el mantenimiento de la planta de regasificación en Cartagena.
  • Las generadoras de energía enviaron una carta a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), advirtiendo que se deben tomar medidas urgentes ante el racionamiento de energía en Colombia.

Escuche el programa completo aquí:

