Golpe a las alocuciones de Petro: 9 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 9 de octubre de 2025:



Los ocho integrantes de la Misión Médica que habían sido secuestrados en La Plata, Huila, fueron liberados .

. Esperanza en Gaza luego de que se firmara el primer acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamás en Egipto.

en Egipto. El Consejo de Estado ordenó regular las constantes alocuciones del presidente Gustavo Petro en los canales públicos y privados.

Gustavo Petro en los canales públicos y privados. Habrá algunas termoeléctricas damnificadas en el Casanare por el mantenimiento de la planta de regasificación en Cartagena.

en Cartagena. Las generadoras de energía enviaron una carta a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), advirtiendo que se deben tomar medidas urgentes ante el racionamiento de energía en Colombia.

Escuche el programa completo aquí: