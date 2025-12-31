Fuertes trancones en las vías del país: 31 de diciembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 31 de diciembre de 2025:
- Se registran fuertes trancones por las principales vías del país y las terminales de transporte de Bogotá por el cierre del año.
- La vía al Llano continúa congestionada por los turistas que se aproximan hacia el departamento del Meta.
- La general Susana Blanco Romero, directora de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional de Colombia, dio un balance de la movilidad.
- La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció que hoy se mantiene el pico y placa; sin embargo, el viernes, 2 de enero de 2026, no habrá pico y placa en la capital.
- Varios colegios y jardines privados emitieron un comunicado donde mencionan que el ajuste al salario mínimo los perjudica y hace inviable su operación.
Escuche el programa completo aquí: