Fuertes trancones en las vías del país: 31 de diciembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Se registran fuertes trancones por las principales vías del país y las terminales de transporte de Bogotá por el cierre del año.

La vía al Llano continúa congestionada por los turistas que se aproximan hacia el departamento del Meta.

La general Susana Blanco Romero, directora de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional de Colombia, dio un balance de la movilidad.

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció que hoy se mantiene el pico y placa; sin embargo, el viernes, 2 de enero de 2026, no habrá pico y placa en la capital.

Varios colegios y jardines privados emitieron un comunicado donde mencionan que el ajuste al salario mínimo los perjudica y hace inviable su operación.

