¿Gobierno reglamentará el trabajo sexual? 30 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 30 de octubre de 2025:



Se registran bloqueos en Bogotá por parte de los motociclistas ante el decreto que restringe el parrillero y el tránsito de motos entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m.

ante el decreto que restringe el parrillero y el tránsito de motos entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. Fecode se moviliza en contra del modelo de salud que ha sacado adelante el Gobierno Nacional.

que ha sacado adelante el Gobierno Nacional. Un nuevo ataque por parte de las disidencias de las Farc en contra de la Fuerza Pública dejó un muerto y ocho heridos en el departamento del Cauca.

dejó un muerto y ocho heridos en el departamento del Cauca. El expresidente Álvaro Uribe se reunirá con la excandidata presidencial Ingrid Betancourt en la finca del expresidente en Rionegro.

en la finca del expresidente en Rionegro. El gobierno planea sacar un proyecto de ley para reglamentar el trabajo sexual en Colombia.

en Colombia. La Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) confirmó que está en contra de la venta de la posible venta de Permian , de Ecopetrol, en Estados Unidos

, de Ecopetrol, en Estados Unidos Se conoció que la fiscal Lucy Laborde continuará llevando los dos procesos contra el hijo del presidente de la República Nicolás Petro.

de la República Nicolás Petro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se reanudará los ensayos nucleares. La ONU pide que esto se evite a toda costa.

