¿Gobierno reglamentará el trabajo sexual? 30 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 30 de octubre de 2025:

  • Se registran bloqueos en Bogotá por parte de los motociclistas ante el decreto que restringe el parrillero y el tránsito de motos entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m.
  • Fecode se moviliza en contra del modelo de salud que ha sacado adelante el Gobierno Nacional.
  • Un nuevo ataque por parte de las disidencias de las Farc en contra de la Fuerza Pública dejó un muerto y ocho heridos en el departamento del Cauca.
  • El expresidente Álvaro Uribe se reunirá con la excandidata presidencial Ingrid Betancourt en la finca del expresidente en Rionegro.
  • El gobierno planea sacar un proyecto de ley para reglamentar el trabajo sexual en Colombia.
  • La Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) confirmó que está en contra de la venta de la posible venta de Permian, de Ecopetrol, en Estados Unidos
  • Se conoció que la fiscal Lucy Laborde continuará llevando los dos procesos contra el hijo del presidente de la República Nicolás Petro.
  • El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se reanudará los ensayos nucleares. La ONU pide que esto se evite a toda costa.

Escuche el programa completo aquí:

