¿Gobierno reglamentará el trabajo sexual? 30 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 30 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 30 de octubre de 2025:
- Se registran bloqueos en Bogotá por parte de los motociclistas ante el decreto que restringe el parrillero y el tránsito de motos entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m.
- Fecode se moviliza en contra del modelo de salud que ha sacado adelante el Gobierno Nacional.
- Un nuevo ataque por parte de las disidencias de las Farc en contra de la Fuerza Pública dejó un muerto y ocho heridos en el departamento del Cauca.
- El expresidente Álvaro Uribe se reunirá con la excandidata presidencial Ingrid Betancourt en la finca del expresidente en Rionegro.
- El gobierno planea sacar un proyecto de ley para reglamentar el trabajo sexual en Colombia.
- La Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) confirmó que está en contra de la venta de la posible venta de Permian, de Ecopetrol, en Estados Unidos
- Se conoció que la fiscal Lucy Laborde continuará llevando los dos procesos contra el hijo del presidente de la República Nicolás Petro.
- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se reanudará los ensayos nucleares. La ONU pide que esto se evite a toda costa.
Escuche el programa completo aquí: