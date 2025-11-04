Homenaje a Jaime Esteban Moreno: 4 de noviembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 4 de noviembre de 2025:
- El joven estudiante de Ingeniería de Sistemas Jaime Esteban Moreno falleció víctima de una golpiza en la noche de Halloween en Bogotá.
- En víspera de la Cumbre Unión Europea CELAC varios mandatarios decidieron confirmar su inasistencia al evento.
- Aún no se firma el contrato para la compra de aviones Gripen a la multinacional Saab.
- Avanza la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro por lavado de activos presuntamente relacionados con la Campaña Petro Presidente 2022.
- La Contraloría General de la República alertó que más de 5 millones de colombianos no tienen servicio de agua potable.
- Ya se encuentra habilitada la vía Calarcá - Cajamarca por el Alto de la Línea luego de un accidente en el puente helicoidal.
- En Corinto, en Cauca, se registró una masacre dentro de un bar que dejó 4 víctimas fatales y 3 personas heridas.
- La gobernadora del Meta, Rafaela Pérez, cuestionó que las disidencias de alias 'Calarcá' usen a las comunidades para evitar los operativos militares y judiciales.
Escuche el programa completo aquí: