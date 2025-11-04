Homenaje a Jaime Esteban Moreno: 4 de noviembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 4 de noviembre de 2025:



El joven estudiante de Ingeniería de Sistemas Jaime Esteban Moreno falleció víctima de una golpiza en la noche de Halloween en Bogotá .

. En víspera de la Cumbre Unión Europea CELAC varios mandatarios decidieron confirmar su inasistencia al evento .

. Aún no se firma el contrato para la compra de aviones Gripen a la multinacional Saab.

Avanza la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro por lavado de activos presuntamente relacionados con la Campaña Petro Presidente 2022.

La Contraloría General de la República alertó que más de 5 millones de colombianos no tienen servicio de agua potable .

. Ya se encuentra habilitada la vía Calarcá - Cajamarca por el Alto de la Línea luego de un accidente en el puente helicoidal.

En Corinto, en Cauca, se registró una masacre dentro de un bar que dejó 4 víctimas fatales y 3 personas heridas.

La gobernadora del Meta, Rafaela Pérez, cuestionó que las disidencias de alias 'Calarcá' usen a las comunidades para evitar los operativos militares y judiciales.

Escuche el programa completo aquí: