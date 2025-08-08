Influencer campesino creado con IA: Meridiano Blu, 8 de agosto de 2025, programa completo

Actualizado: agosto 08, 2025 04:57 p. m.
Estos fueron los temas abordados durante Meridiano Blu, este viernes, 8 de agosto de 2025:
- Fue abatido en medio de una operación militar Alias 'Miller', peligroso cabecilla de las disidencias de las FARC.
- Se hallaron 5 cadáveres en varias fosas comunes en Medellín y se están tratando de esclarecer los hechos.
- Se siguen evaluando las autorizaciones para eventos públicos en Bogotá, entre ellos, el fútbol por disturbios en Movistar Arena el pasado miércoles.
- Se registró otra protesta en Jamundí por parte de varios de los mineros del Valle del Cauca.
- Más de 60 mineros se encuentran retenidos en mina de Coscuez y se registran protestas en el sector.
- Ya quedó firmado el llamado a juicio al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por presunta responsabilidad en el Carrusel de la Contratación en Bogotá en 2009.
- Se reporta que las consecuencias a nivel nacional por las lluvias deja un niño fallecido en Montería, Córdoba. Hay alerta roja.
- El periodista deportivo Eugenio Baena Calvo falleció por problemas cardiacos sobre las 9:00 de la mañana y causó conmoción en el gremio.
- Se anunció a don Sancho, el primer influencer campesino hecho con Inteligencia Artificial presentado por el Gobierno nacional.
Escuche el programa completo aquí: