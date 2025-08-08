Publicidad

Influencer campesino creado con IA: Meridiano Blu, 8 de agosto de 2025, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
Actualizado: agosto 08, 2025 04:57 p. m.

Estos fueron los temas abordados durante Meridiano Blu, este viernes, 8 de agosto de 2025:

  • Fue abatido en medio de una operación militar Alias 'Miller', peligroso cabecilla de las disidencias de las FARC.
  • Se hallaron 5 cadáveres en varias fosas comunes en Medellín y se están tratando de esclarecer los hechos.
  • Se siguen evaluando las autorizaciones para eventos públicos en Bogotá, entre ellos, el fútbol por disturbios en Movistar Arena el pasado miércoles.
  • Se registró otra protesta en Jamundí por parte de varios de los mineros del Valle del Cauca.
  • Más de 60 mineros se encuentran retenidos en mina de Coscuez y se registran protestas en el sector.
  • Ya quedó firmado el llamado a juicio al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por presunta responsabilidad en el Carrusel de la Contratación en Bogotá en 2009.
  • Se reporta que las consecuencias a nivel nacional por las lluvias deja un niño fallecido en Montería, Córdoba. Hay alerta roja.
  • El periodista deportivo Eugenio Baena Calvo falleció por problemas cardiacos sobre las 9:00 de la mañana y causó conmoción en el gremio.
  • Se anunció a don Sancho, el primer influencer campesino hecho con Inteligencia Artificial presentado por el Gobierno nacional.

Escuche el programa completo aquí:

