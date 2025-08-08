Influencer campesino creado con IA: Meridiano Blu, 8 de agosto de 2025, programa completo

Estos fueron los temas abordados durante Meridiano Blu, este viernes, 8 de agosto de 2025:



Fue abatido en medio de una operación militar Alias 'Miller', peligroso cabecilla de las disidencias de las FARC.

Se hallaron 5 cadáveres en varias fosas comunes en Medellín y se están tratando de esclarecer los hechos.

Se siguen evaluando las autorizaciones para eventos públicos en Bogotá, entre ellos, el fútbol por disturbios en Movistar Arena el pasado miércoles.

Se registró otra protesta en Jamundí por parte de varios de los mineros del Valle del Cauca.

Más de 60 mineros se encuentran retenidos en mina de Coscuez y se registran protestas en el sector.

Ya quedó firmado el llamado a juicio al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por presunta responsabilidad en el Carrusel de la Contratación en Bogotá en 2009.

Se reporta que las consecuencias a nivel nacional por las lluvias deja un niño fallecido en Montería, Córdoba. Hay alerta roja.

El periodista deportivo Eugenio Baena Calvo falleció por problemas cardiacos sobre las 9:00 de la mañana y causó conmoción en el gremio.

Se anunció a don Sancho, el primer influencer campesino hecho con Inteligencia Artificial presentado por el Gobierno nacional.

