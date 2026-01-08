Inician preparativos para reunión Petro-Trump: 8 de enero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 8 de enero de 2026:



Empieza el plan Éxodo para el puente festivo de los Reyes Magos en Colombia. Miles de familias regresarán a las principales ciudades del país para retomar sus actividades.

Autoridades buscan a los responsables de un fleteo en Mazuén, en Bogotá, a una pareja de adultos mayores luego de salir de una entidad bancaria.

Ya se iniciaron los preparativos desde la Cancillería de Colombia para la reunión que se va a llevar a cabo en la Casa Blanca entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump.

Nueva resolución del Ministerio de Minas y Energía subiría el costo en la factura del recido de la luz con el fin de cubrir deudas de la empresa de energía de la Costa Caribe que se encuentra intervenida desde 2024.

En Mitú, Vaupés, desde hace 15 días los habitantes enfrentan serios problemas de energía eléctrica debido al racionamiento en la región.

