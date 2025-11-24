Escándalo entre gobierno y disidencias: 24 de noviembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 24 de noviembre de 2025:
- Se reveló un nuevo escándalo que involucra la filtración de integrantes de las disidencias de alias 'Calarcá' en el Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia.
- El presidente de la República Gustavo Petro tenía varias reuniones previstas; sin embargo, no se ha presentado a ninguna.
- La Procuraduría abrió una investigación preliminar contra el director de Inteligencia de la DNI y al director del Comando de Personal del Ejército por los presuntos nexos con las disicendias de alias 'Calarcá'.
- Se aceptó la recusación del magistrado de Héctor Carvajal, quien fue apartado en la Corte Constitucional de la discusión de la reforma pensional.
- La Secretaría de Salud ordenó el retiro del anestésico Bupivacaína por posibles efectos adversos en varias pacientes.
Escuche el programa completo aquí: