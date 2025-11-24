Escándalo entre gobierno y disidencias: 24 de noviembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 24 de noviembre de 2025:



Se reveló un nuevo escándalo que involucra la filtración de integrantes de las disidencias de alias 'Calarcá' en el Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia .

. El presidente de la República Gustavo Petro tenía varias reuniones previstas; sin embargo, no se ha presentado a ninguna .

. La Procuraduría abrió una investigación preliminar contra el director de Inteligencia de la DNI y al director del Comando de Personal del Ejército por los presuntos nexos con las disicendias de alias 'Calarcá'.

Se aceptó la recusación del magistrado de Héctor Carvajal , quien fue apartado en la Corte Constitucional de la discusión de la reforma pensional.

La Secretaría de Salud ordenó el retiro del anestésico Bupivacaína por posibles efectos adversos en varias pacientes.

