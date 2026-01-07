Juan Carlos Pinzón se une a la Gran Consulta: 7 de enero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 7 de enero de 2026:



El presidente Gustavo Petro convocó a marchas en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, por lo que considera una agresión por parte de Estados Unidos en su contra.

en su contra. Estados Unidos anunció que las decisiones sobre Venezuela serán tomadas directamente por ellos y que ya hay un plan de trabajo para el país que incluye tres fases de ejecución.

y que ya hay un plan de trabajo para el país que incluye tres fases de ejecución. El presidente estadounidense Donald Trump anunció que ya tiene un acuerdo con la presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez para la venta de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo de ese país.

de ese país. El precandidato presidencial Iván Cepeda anunció que Estados Unidos planearía influir en las elecciones de Colombia a la presidencia de 2026.

a la presidencia de 2026. El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón confirmó que se une a la lista de candidatos de la Gran Consulta por Colombia.

Escuche el programa completo aquí: