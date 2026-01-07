Juan Carlos Pinzón se une a la Gran Consulta: 7 de enero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 7 de enero de 2026:
- El presidente Gustavo Petro convocó a marchas en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, por lo que considera una agresión por parte de Estados Unidos en su contra.
- Estados Unidos anunció que las decisiones sobre Venezuela serán tomadas directamente por ellos y que ya hay un plan de trabajo para el país que incluye tres fases de ejecución.
- El presidente estadounidense Donald Trump anunció que ya tiene un acuerdo con la presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez para la venta de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo de ese país.
- El precandidato presidencial Iván Cepeda anunció que Estados Unidos planearía influir en las elecciones de Colombia a la presidencia de 2026.
- El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón confirmó que se une a la lista de candidatos de la Gran Consulta por Colombia.
Escuche el programa completo aquí: