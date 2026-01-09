Niegan tutela contra emergencia económica: 9 de enero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 9 de enero de 2026:



Hasta el momento, ocho presos políticos han sido liberados por el gobierno de Venezuela tras acordarse su excarcelación; sin embargo, cientos de familias continúan a la espera de la liberación del resto de los detenidos por razones políticas.

Venezuela confirmó el inicio de un proceso exploratorio de carácter diplomático con Estados Unidos, con el objetivo de reiniciar las relaciones entre ambos países a través de sus embajadas.

Los precios del petróleo registran un aumento en medio de las tensiones políticas entre Rusia e Irán, así como por la expectativa ante la reunión del presidente estadounidense Donald Trump con directivos de grandes petroleras, en la que se discutirían posibles inversiones en el sector petrolero venezolano.

La tarifa de TransMilenio para 2026 aumentó a $3.550 pesos, lo que ha generado desacuerdos y críticas por parte de los usuarios.

Un joven recibió cuatro disparos con un arma traumática en el barrio Mazuén, en Bogotá, tras intentar impedir el hurto de un vehículo de alta gama perteneciente a su familia. El automóvil fue recuperado y el menor se encuentra fuera de peligro.

Un juez negó la tutela interpuesta por la senadora Paloma Valencia y otros congresistas, con la que buscaban tumbar el decreto de emergencia económica, al considerar la acción improcedente, ya que no puede saltarse el control constitucional de la Corte.

Escuche el programa completo aquí: