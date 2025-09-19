¿No hay recursos para hidrocarburos? Meridiano Blu, 19 de septiembre de 2025, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este viernes, 19 de septiembre de 2025:



Gobierno nacional admitió que no tiene los recursos que necesita el país en materia de hidrocarburos .

Policía que sobrevivió al ataque terrorista en Amalfi, Antioquia, tuvo emotivo encuentro con su pero antinarcóticos, que también sobrevivió al ataque.

Fuerte trancón en la vía al Llano, debido al derrumbare en el kilómetro 18, que genera preocupación entre los viajeros y transportadores.

Crisis humanitaria en el límite entre Antioquia y el Sur de Bolívar, debido a fuertes enfrentamientos entre las disidencias y el Clan del Golfo.

. El director Nacional de la Policía anunció que aumentará el esquema de seguridad para los precandidatos presidenciales .

. Se tomaron medidas de seguridad en Santander tras decisión del Inpec de trasladar a alias 'El Costeño' a la cárcel de Palogordo, en Girón.

