¿No hay recursos para hidrocarburos? Meridiano Blu, 19 de septiembre de 2025, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

Actualizado: 19 de sept, 2025

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este viernes, 19 de septiembre de 2025:

  • Gobierno nacional admitió que no tiene los recursos que necesita el país en materia de hidrocarburos.
  • Policía que sobrevivió al ataque terrorista en Amalfi, Antioquia, tuvo emotivo encuentro con su pero antinarcóticos, que también sobrevivió al ataque.
  • Fuerte trancón en la vía al Llano, debido al derrumbare en el kilómetro 18, que genera preocupación entre los viajeros y transportadores.
  • Crisis humanitaria en el límite entre Antioquia y el Sur de Bolívar, debido a fuertes enfrentamientos entre las disidencias y el Clan del Golfo.
  • El director Nacional de la Policía anunció que aumentará el esquema de seguridad para los precandidatos presidenciales.
  • Se tomaron medidas de seguridad en Santander tras decisión del Inpec de trasladar a alias 'El Costeño' a la cárcel de Palogordo, en Girón.

Escuche el programa completo aquí:

