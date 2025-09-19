¿No hay recursos para hidrocarburos? Meridiano Blu, 19 de septiembre de 2025, programa completo

Actualizado: 19 de sept, 2025
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este viernes, 19 de septiembre de 2025:
- Gobierno nacional admitió que no tiene los recursos que necesita el país en materia de hidrocarburos.
- Policía que sobrevivió al ataque terrorista en Amalfi, Antioquia, tuvo emotivo encuentro con su pero antinarcóticos, que también sobrevivió al ataque.
- Fuerte trancón en la vía al Llano, debido al derrumbare en el kilómetro 18, que genera preocupación entre los viajeros y transportadores.
- Crisis humanitaria en el límite entre Antioquia y el Sur de Bolívar, debido a fuertes enfrentamientos entre las disidencias y el Clan del Golfo.
- El director Nacional de la Policía anunció que aumentará el esquema de seguridad para los precandidatos presidenciales.
- Se tomaron medidas de seguridad en Santander tras decisión del Inpec de trasladar a alias 'El Costeño' a la cárcel de Palogordo, en Girón.
Escuche el programa completo aquí: