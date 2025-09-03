Nuevos ataques armados en Colombia: Meridiano Blu, 3 de septiembre de 2025, programa completo

Actualizado: septiembre 03, 2025 02:15 p. m.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este miércoles, 3 de septiembre de 2025:
- Se están definiendo en el Congreso de la República, a puerta cerrada, los detalles de la elección del magistrado de la Corte Constitucional.
- Grave accidente se registró en Lisboa, España, por el descarrilamiento de un funicular que deja más de 20 heridos.
- Donald Trump, presidente de Estados Unidos, lanzó fuerte mensaje respecto a la protección de su país en contra de los carteles de droga.
- Complicaciones en orden público debido al secuestro del hijo del exalcalde de Miranda, Valle del Cauca.
- Se reporta un nuevo ataque contra la policía en el departamento de Arauca.
- Se conocen detalles acerca de los implicados en el magnicidio del senador Miguel Uribe, donde 'Alias Harold', habría alterado pruebas.
Escuche el programa completo aquí: