Nuevos ataques armados en Colombia: Meridiano Blu, 3 de septiembre de 2025, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este miércoles, 3 de septiembre de 2025:



Se están definiendo en el Congreso de la República, a puerta cerrada, los detalles de la elección del magistrado de la Corte Constitucional .

. Grave accidente se registró en Lisboa, España, por el descarrilamiento de un funicular que deja más de 20 heridos.

que deja más de 20 heridos. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, lanzó fuerte mensaje respecto a la protección de su país en contra de los carteles de droga.

en contra de los carteles de droga. Complicaciones en orden público debido al secuestro del hijo del exalcalde de Miranda , Valle del Cauca.

, Valle del Cauca. Se reporta un nuevo ataque contra la policía en el departamento de Arauca.

en el departamento de Arauca. Se conocen detalles acerca de los implicados en el magnicidio del senador Miguel Uribe, donde 'Alias Harold', habría alterado pruebas.

Escuche el programa completo aquí: