Nuevos ataques armados, ahora en Huila: 20 de noviembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 20 de noviembre de 2025:
- El Juzgado Segundo de Familia de Cartagena decidió que las medidas provisionales solicitadas por Reficar serán concedidas mientras el Consejo de Estado determina si es legal, o no, el cobro del IVA para la importación de combustible.
- El Bisnestar Familiar busca esclarecer la desaparición de más de 200 menores de edad víctimas del reclutamiento forzado.
- La Iglesia Católica realizó un llamado para que cese la violencia en 15 municipios del Cauca donde hay una oleada terrorista de los grupos armados ilegales.
- En Gigante, Huila, fue incinerado un vehículo de transporte público luego de que el conductor fuera interceptado por hombres armados.
- En Bogotá, fue capturado un hombre que habría robado a tres droguerías en un mismo día. Cuando fue interpelado por los habitantes de la comunidad, dio una respuesta insólita.
- El Consejo de Estado debatirá sobre si la decisión de designación del rector de la Universidad Nacional, Leopoldo Múnera, fue legal o ilegal.
- Se revelaron los audios de la canciller colombiana Rosa Villavicencio, donde sí habló del apoyo de Colombia a una salida negociada del mandatario venezolano Nicolás Maduro.
Escuche el programa completo aquí: