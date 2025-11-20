Nuevos ataques armados, ahora en Huila: 20 de noviembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 20 de noviembre de 2025:



El Juzgado Segundo de Familia de Cartagena decidió que las medidas provisionales solicitadas por Reficar serán concedidas mientras el Consejo de Estado determina si es legal, o no, el cobro del IVA para la importación de combustible.

El Bisnestar Familiar busca esclarecer la desaparición de más de 200 menores de edad víctimas del reclutamiento forzado.

La Iglesia Católica realizó un llamado para que cese la violencia en 15 municipios del Cauca donde hay una oleada terrorista de los grupos armados ilegales.

En Gigante, Huila, fue incinerado un vehículo de transporte público luego de que el conductor fuera interceptado por hombres armados.

En Bogotá, fue capturado un hombre que habría robado a tres droguerías en un mismo día. Cuando fue interpelado por los habitantes de la comunidad, dio una respuesta insólita.

El Consejo de Estado debatirá sobre si la decisión de designación del rector de la Universidad Nacional, Leopoldo Múnera, fue legal o ilegal.

. Se revelaron los audios de la canciller colombiana Rosa Villavicencio, donde sí habló del apoyo de Colombia a una salida negociada del mandatario venezolano Nicolás Maduro.

