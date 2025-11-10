Nuevos ataques con drones en Colombia: 10 de noviembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 10 de noviembre de 2025:



Se registró un nuevo ataque con drones cargados con explosivos en Jamundí , Valle del Cauca.

, Valle del Cauca. En Ocaña, región del Catatumbo, el ELN está hostigando la subestación de policía del corregimiento de Otaré .

. La camioneta del gobernador del departamento de Arauca recibió 3 disparos de fusil en un ataque a su carabana.

de fusil en un ataque a su carabana. El goierno se pronunció condenando el atentado del que fue víctima el gobernador de Arauca .

. Un taxtista ebrio arrolló a 11 personas en en la localidad de San Cristobal , en Bogotá. El conductor fue arrestado y aceptó los cargos.

, en Bogotá. El conductor fue arrestado y aceptó los cargos. La Corte Constitucional dio un ultimatum para la reubicación de los indígenas emberá que se encuentran en la UPI La Rioja, debido a rus riesgos sanitarios y estructurales.

