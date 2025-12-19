Plan Éxodo para el fin de año: 19 de diciembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 19 de diciembre de 2025:



Las autoridades adelantan el plan Éxodo para la temporada de fin de año. Se registran fuertes trancones en las diferentes salidas de la capital .

. Miembros del ELN atacaron la base militar de Aguachica, Cesar , con cilindros bomba y explosivos lanzados desde drones. El ataque cobró la vida de, al menos, de 7 militares.

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio, dijo que no permitirá que la relación con Colombia se dale por cualquier problema que puedan tener con el presidente de Colombia Gustavo Petro.

Gustavo Petro. Un accidente se registró en el Alto de la Línea en la vía Ibagué - Cajamarca, y mantiene el paso restringido por un sólo carril.

El Instituto Nacional de Salud informó que, en lo corrido de diciembre, se han registrado más de 580 personas lesionadas por el uso de pólvora.

