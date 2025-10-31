Plan Éxodo para el puente festivo: 31 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 31 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 31 de octubre de 2025:
- Los motociclistas continúan movilizándose en varios puntos de Bogotá pese a que la Alcaldía Mayor mantiene las restricciones.
- El Gobierno nacional a través del Ministerio del Interior se reunió con los líderes de los motociclistas para establecer un diálogo.
- Un accidente entre
- En Cali se prepara una protesta pública luego de que una joven perdiera la vida luego de participar en un reto de tragos.
- Los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria se reunieron buscando una coalición entre partidos.
- Continúan las protestas en la Universidad del Atlántico, en Barranquilla, posterior a la elección del rector de la institución.
- El Tribunal Superior de Bogotá pidió independencia y respeto por las decisiones tomadas por esa entidad.
Escuche el programa completo aquí: