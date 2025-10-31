Plan Éxodo para el puente festivo: 31 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 31 de octubre de 2025:



Los motociclistas continúan movilizándose en varios puntos de Bogotá pese a que la Alcaldía Mayor mantiene las restricciones.

El Gobierno nacional a través del Ministerio del Interior se reunió con los líderes de los motociclistas para establecer un diálogo.

En Cali se prepara una protesta pública luego de que una joven perdiera la vida luego de participar en un reto de tragos .

. Los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria se reunieron buscando una coalición entre partidos.

entre partidos. Continúan las protestas en la Universidad del Atlántico , en Barranquilla, posterior a la elección del rector de la institución.

, en Barranquilla, posterior a la elección del rector de la institución. El Tribunal Superior de Bogotá pidió independencia y respeto por las decisiones tomadas por esa entidad.

Escuche el programa completo aquí: