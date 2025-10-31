En vivo
Protesta de motociclistas en Bogotá
B-King y Dj Regio Clown
Puente festivo

Plan Éxodo para el puente festivo: 31 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 31 de octubre de 2025:

  • Los motociclistas continúan movilizándose en varios puntos de Bogotá pese a que la Alcaldía Mayor mantiene las restricciones.
  • El Gobierno nacional a través del Ministerio del Interior se reunió con los líderes de los motociclistas para establecer un diálogo.
  • Un accidente entre
  • En Cali se prepara una protesta pública luego de que una joven perdiera la vida luego de participar en un reto de tragos.
  • Los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria se reunieron buscando una coalición entre partidos.
  • Continúan las protestas en la Universidad del Atlántico, en Barranquilla, posterior a la elección del rector de la institución.
  • El Tribunal Superior de Bogotá pidió independencia y respeto por las decisiones tomadas por esa entidad.

Escuche el programa completo aquí:

