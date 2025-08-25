Publicidad

¿Proyecto de ley beneficiaría a criminales?: Meridiano Blu, 25 de agosto de 2025, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 25, 2025 02:54 p. m.

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este lunes, 25 de agosto de 2025:

  • Corte Suprema negó la extradición de Luis Alfredo Carrillo 'Alias Gocho' a Venezuela, quien también es solicitado en Chile.
  • Se registran combates entre las Fuerzas Militares, ELN, Clan del Golfo y las disidencias que llevan 3 militares heridos.
  • Se rindieron máximos honores a 3 de los uniformados asesinados por las disidencias de 'Alias Calarcá' en una ceremonia privada.
  • Continúan las investigaciones en Cali para determinar los autores intelectuales del atentado terrorista en la Base Aérea Marco Fidel Suarez.
  • 'Alias Garrote', integrante de las disidencias de 'Iván Mordisco' fue capturado en Guaviare.
  • Se desarrolló una jornada de audiencia pública que socializa un proyecto de ley que otorgaría beneficios a grupos armados ilegales y bandas criminales.
  • En la Corte Suprema, Sneyder Pinilla fue citado para declarar acerca de la corrupción en la UNGRD.
  • Francia Márquez, vicepresidenta de la República, realizará una gira por varios países de África.

Escuche el programa completo aquí:

