¿Proyecto de ley beneficiaría a criminales?: Meridiano Blu, 25 de agosto de 2025, programa completo

Actualizado: agosto 25, 2025 02:54 p. m.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este lunes, 25 de agosto de 2025:
- Corte Suprema negó la extradición de Luis Alfredo Carrillo 'Alias Gocho' a Venezuela, quien también es solicitado en Chile.
- Se registran combates entre las Fuerzas Militares, ELN, Clan del Golfo y las disidencias que llevan 3 militares heridos.
- Se rindieron máximos honores a 3 de los uniformados asesinados por las disidencias de 'Alias Calarcá' en una ceremonia privada.
- Continúan las investigaciones en Cali para determinar los autores intelectuales del atentado terrorista en la Base Aérea Marco Fidel Suarez.
- 'Alias Garrote', integrante de las disidencias de 'Iván Mordisco' fue capturado en Guaviare.
- Se desarrolló una jornada de audiencia pública que socializa un proyecto de ley que otorgaría beneficios a grupos armados ilegales y bandas criminales.
- En la Corte Suprema, Sneyder Pinilla fue citado para declarar acerca de la corrupción en la UNGRD.
- Francia Márquez, vicepresidenta de la República, realizará una gira por varios países de África.
Escuche el programa completo aquí: