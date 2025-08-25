¿Proyecto de ley beneficiaría a criminales?: Meridiano Blu, 25 de agosto de 2025, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este lunes, 25 de agosto de 2025:



Corte Suprema negó la extradición de Luis Alfredo Carrillo 'Alias Gocho' a Venezuela , quien también es solicitado en Chile.

, quien también es solicitado en Chile. Se registran combates entre las Fuerzas Militares, ELN, Clan del Golfo y las disidencias que llevan 3 militares heridos.

que llevan 3 militares heridos. Se rindieron máximos honores a 3 de los uniformados asesinados por las disidencias de 'Alias Calarcá' en una ceremonia privada.

de 'Alias Calarcá' en una ceremonia privada. Continúan las investigaciones en Cali para determinar los autores intelectuales del atentado terrorista en la Base Aérea Marco Fidel Suarez.

en la Base Aérea Marco Fidel Suarez. 'Alias Garrote', integrante de las disidencias de 'Iván Mordisco' fue capturado en Guaviare .

. Se desarrolló una jornada de audiencia pública que socializa un proyecto de ley que otorgaría beneficios a grupos armados ilegales y bandas criminales .

. En la Corte Suprema, Sneyder Pinilla fue citado para declarar acerca de la corrupción en la UNGRD .

. Francia Márquez, vicepresidenta de la República, realizará una gira por varios países de África.

Escuche el programa completo aquí: