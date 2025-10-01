¿Qué pasa con la Nueva EPS? 1 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este miércoles, 1 de octubre de 2025:



En Antioquia, un militar murió y otros tres resultaron heridos al caer en un campo minado .

En Cali, el juez segundo de familia de Oralidad, Sebastián Mora, fue víctima de un atentado donde fue herido con tres disparos.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que está dispuesto a luchar por traer gas importado de Venezuela.

Se aplazó la audiencia de imputación de cargos para el hijo del presidente de la República, Nicolás Petro Burgos.

La Defensoría del Pueblo publicó el número de tutelas sobre fallas en la atención y los problemas por las deudas que afectan, especialmente, a la Nueva EPS.

