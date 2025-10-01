En vivo
¿Qué pasa con la Nueva EPS? 1 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este miércoles, 1 de octubre de 2025:

  • En Antioquia, un militar murió y otros tres resultaron heridos al caer en un campo minado.
  • En Cali, el juez segundo de familia de Oralidad, Sebastián Mora, fue víctima de un atentado donde fue herido con tres disparos.
  • El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que está dispuesto a luchar por traer gas importado de Venezuela.
  • Se aplazó la audiencia de imputación de cargos para el hijo del presidente de la República, Nicolás Petro Burgos.
  • La Defensoría del Pueblo publicó el número de tutelas sobre fallas en la atención y los problemas por las deudas que afectan, especialmente, a la Nueva EPS.

Escuche el programa completo aquí:

