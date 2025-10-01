¿Qué pasa con la Nueva EPS? 1 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 1 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este miércoles, 1 de octubre de 2025:
- En Antioquia, un militar murió y otros tres resultaron heridos al caer en un campo minado.
- En Cali, el juez segundo de familia de Oralidad, Sebastián Mora, fue víctima de un atentado donde fue herido con tres disparos.
- El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que está dispuesto a luchar por traer gas importado de Venezuela.
- Se aplazó la audiencia de imputación de cargos para el hijo del presidente de la República, Nicolás Petro Burgos.
- La Defensoría del Pueblo publicó el número de tutelas sobre fallas en la atención y los problemas por las deudas que afectan, especialmente, a la Nueva EPS.
Escuche el programa completo aquí: