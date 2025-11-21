¿Quién será el rector de la Nacional? 21 de noviembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 21 de noviembre de 2025:



Las plataformas digitales de Bancolombia, incluída Nequi, volvieron a presentar fallas sobre las 12 del medio día de este viernes .

. Donald Trump volvió a hablar sobre Colombia , diciendo que es "horrible", con respecto al narcotráfico.

, diciendo que es "horrible", con respecto al narcotráfico. El Consejo de Estado dictó el fallo que anuló la elección del rector Leopoldo Múnera. Varios estudiantes y docentes no reconocen a Ismael Peña como rector.

La Procuraduría inició formalmente investigaciones para determinar si se presentaron irregularidades en el proceso de elección del rector de la Universidad Nacional.

El Gobierno Nacional y las disidencias de las Farc de alias 'Calarcá' cerraron el ciclo de diálogos, donde el reclutamiento de menores fue uno de los proncipales temas de discusión.

La Fiscalía imputó a Anderson Pinzón, uno de los implicados en el asesinato de Harold Aroca en el sur de Bogotá, por cuatro delitos.

Tesla llegó a Colombia y el presidente de la República Gustavo Petro recibirá los primeros vehículos en la Casa de Nariño.

Escuche el programa completo aquí: