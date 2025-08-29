Siguen ataques a fuerzas armadas en Colombia: Meridiano Blu, 29 de agosto de 2025, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este viernes, 29 de agosto de 2025:



Accidente de tránsito causó la caída de un poste en la Avenida Suba generó congestión vial en la altura de la Calle 100 .

. Crecen los combates por parte de grupos armados ilegales en el departamento de Antioquia.

en el departamento de Antioquia. Terror en Cali por una alianza criminal entre las FARC, el ELN y los grupos armados ilegales locales.

entre las FARC, el ELN y los grupos armados ilegales locales. En el departamento del Atlántico, la banda delincuencial Los Pepes propone unirse a la mesa de diálogo para el cese al fuego .

. Un muerto y dos capturados deja enfrentamiento entre el miembros de la brigada 13 del Ejército y asaltantes en el municipio de Funza, en Cundinamarca.

Escuche el programa completo aquí: