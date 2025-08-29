Publicidad

Siguen ataques a fuerzas armadas en Colombia: Meridiano Blu, 29 de agosto de 2025, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 29, 2025 04:07 p. m.

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este viernes, 29 de agosto de 2025:

  • Accidente de tránsito causó la caída de un poste en la Avenida Suba generó congestión vial en la altura de la Calle 100.
  • Crecen los combates por parte de grupos armados ilegales en el departamento de Antioquia.
  • Terror en Cali por una alianza criminal entre las FARC, el ELN y los grupos armados ilegales locales.
  • En el departamento del Atlántico, la banda delincuencial Los Pepes propone unirse a la mesa de diálogo para el cese al fuego.
  • Un muerto y dos capturados deja enfrentamiento entre el miembros de la brigada 13 del Ejército y asaltantes en el municipio de Funza, en Cundinamarca.

Escuche el programa completo aquí:

