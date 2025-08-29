Siguen ataques a fuerzas armadas en Colombia: Meridiano Blu, 29 de agosto de 2025, programa completo

Actualizado: agosto 29, 2025 04:07 p. m.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este viernes, 29 de agosto de 2025:
- Accidente de tránsito causó la caída de un poste en la Avenida Suba generó congestión vial en la altura de la Calle 100.
- Crecen los combates por parte de grupos armados ilegales en el departamento de Antioquia.
- Terror en Cali por una alianza criminal entre las FARC, el ELN y los grupos armados ilegales locales.
- En el departamento del Atlántico, la banda delincuencial Los Pepes propone unirse a la mesa de diálogo para el cese al fuego.
- Un muerto y dos capturados deja enfrentamiento entre el miembros de la brigada 13 del Ejército y asaltantes en el municipio de Funza, en Cundinamarca.
Escuche el programa completo aquí: