Adiós al pico y placa: Alcaldía de esta ciudad levanta indefinidamente la restricción

La restricción de circulación para carros y motos, conocida como pico y placa y que se aplica en diferentes ciudades del país como Bogotá o Medellín, fue levantada de manera indefinida tras la expedición de un nuevo acto administrativo.

En ese sentido, desde el pasado 13 de agosto, los conductores pueden transitar sin limitaciones ni sanciones asociadas a esta medida.



¿Por qué levantaron el pico y placa en Girón?

La decisión fue anunciada por la Alcaldía de Girón, Santander, a través de la circular N.°003 del 12 de agosto de 2025, firmada por el alcalde Campo Elías Ramírez.

Pico y placa en Girón, Santander Foto: Alcaldía Girón

El cambio se dio después de que el Tribunal Administrativo de Santander abriera, el 11 de agosto, un incidente de desacato contra el mandatario por mantener vigente la restricción, pese a una orden judicial previa que ordenaba su suspensión.

Esa orden fue emitida el 18 de julio tras una acción de tutela interpuesta por Yesid Leonardo Silva, quien aseguró que el pico y placa metropolitano vulneraba derechos fundamentales como la libre locomoción.

El demandante argumentó que la medida carecía de un soporte técnico que la justificara y no cumplía con criterios de proporcionalidad.



Otros municipios acataron de inmediato

Después de la sentencia, municipios como Floridablanca y Piedecuesta suspendieron de inmediato el pico y placa. Sin embargo, en Girón la medida continuó aplicándose, lo que motivó el llamado de atención del tribunal.

Para dar cumplimiento a la orden judicial, el alcalde Ramírez ordenó a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Girón suspender todas las sanciones y restricciones establecidas en el decreto Municipal 090 de 2025, que había implementado el pico y placa desde el 5 de junio.

En la circular se especifica:

“A partir de la fecha se ordena la suspensión de la aplicación de las medidas restrictivas para todos los vehículos en el municipio en general, contenidas en el Decreto Municipal 090 de 2025”.



