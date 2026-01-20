En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Augusto Rodríguez
Juliana Guerrero
Profesor del Externado
EPS

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / Así es la propuesta del Gobierno para endurecer la ley para infractores

Así es la propuesta del Gobierno para endurecer la ley para infractores

Tras múltiples denuncias por irregularidades en tarifas y fallas en el servicio, el Gobierno busca reforzar la supervisión del tránsito y del transporte terrestre en Colombia, iniciativa que ahora deberá ser debatida en el Senado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad