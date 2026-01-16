Audi nombra nueva gerente en Colombia con "ambiciosas metas" para 2026

Porsche Colombia, importador oficial de Audi en el país, anunció la designación de María Fernanda López como nueva gerente de Marca para Audi Colombia, con lo que marca el inicio de una nueva etapa para la firma de los cuatro aros, que se ha fijado ambiciosas metas de crecimiento y fortalecimiento de su participación en el segmento premium de cara a 2026.

Desde este cargo, López estará al frente de la hoja de ruta de producto, ventas y mercadeo en todo el territorio nacional, además de liderar la estrategia relacionada con la experiencia premium de los clientes de la marca.



¿Quién es María Fernanda López y qué experiencia tiene?

María Fernanda López cuenta con más de 10 años de experiencia a nivel nacional e internacional en la industria retail, con un perfil enfocado en ventas, estrategia y mercadeo.

María Fernanda López Foto: Porsche Colombia

A lo largo de su carrera ha liderado procesos de crecimiento, monetización, operaciones y transformación digital en compañías de gran escala como Grupo Éxito, Grupo Casino en Francia y Grupo Falabella.

Su experiencia profesional también incluye el fortalecimiento de relaciones con proveedores y clientes, así como la coordinación de equipos orientados al logro de resultados sostenibles y de alto impacto.



Además, ha estado al frente de proyectos relacionados con el lanzamiento y gestión de marca, alianzas comerciales, análisis de mercado y desarrollo de estrategias multicanal.

Este recorrido le ha permitido consolidar una visión integral del negocio, un aspecto que Porsche Colombia considera clave para el momento que atraviesa Audi en el país.



Formación académica y liderazgo ejecutivo

En el ámbito académico, López es graduada en Negocios Internacionales y Comercio Internacional de la Universidad de Medellín. A su formación se suma su participación en el programa de educación continua “Women Leaders” de la Universidad de Harvard, enfocado en el desarrollo de liderazgo ejecutivo, la toma de decisiones estratégicas y la gestión del cambio en entornos corporativos de alta exigencia.

Este componente académico refuerza su perfil para asumir el liderazgo de una marca premium en un contexto marcado por la electrificación, la digitalización y la llegada de nuevos competidores globales al mercado automotor colombiano.



¿Qué enfoque tendrá con Audi?

Con motivo de su nombramiento, María Fernanda López señaló que este nuevo rol representa un reto profesional de gran relevancia dentro de la industria automotriz.

Audi es de las marcas premium más reconocidas en el mundo Foto: Unsplash

“Asumir la gerencia de Audi en Colombia representa un desafío profesional que me inspira profundamente. Llego con la convicción de fortalecer la marca desde una visión estratégica, cercana al cliente y alineada con la transformación del mercado”, afirmó.

Según explicó, su enfoque estará orientado a consolidar el negocio, trabajar de manera articulada con la red de concesionarios y proyectar a Audi hacia una nueva etapa de crecimiento sostenible en el país.

De cara a 2026, Audi Colombia buscará fortalecer su presencia en el segmento premium apoyándose en varios pilares estratégicos. Entre ellos se destacan la participación del equipo Audi Revolut en la Fórmula 1, los lanzamientos de modelos clave como el Audi A3, Audi Q3 y Audi Q5 SUV, y la consolidación de su liderazgo en el mercado de vehículos eléctricos premium.