Cómo planear un viaje en carro eléctrico en Colombia: estaciones de carga y qué tener en cuenta

Planear un viaje en carro eléctrico en Colombia por carretera ya no es un reto imposible. El aumento en la venta de este tipo de tecnología y la ampliación de la red de estaciones de recarga ha estado transformando la forma en que los conductores pueden recorrer largas distancias en el país.

Sin embargo, la movilidad eléctrica sigue teniendo grandes retos, pues, además de que la clave sigue estando en una adecuada preparación del trayecto, la infraestructura de carga no es un tema menor para evitar la llamada ansiedad de carga y que cada uno de los que está al volante se sienta seguro de llegar al destino,



¿Cuántos carros se matriculan al mes y cuántos puntos de recarga hay?

El Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) reportó que en el último mes se matricularon 23.872 vehículos nuevos, un incremento del 44,7 % frente al mismo periodo del año anterior, crecimiento que se refleja con fuerza en las tecnologías limpias: los carros eléctricos alcanzaron 1.565 unidades vendidas, con un aumento del 101 %, mientras que los híbridos llegaron a 7.636, lo que equivale a un alza del 120 %.

Punto de carga de Enel para carro eléctrico en Colombia Foto: Enel

Para responder a esta tendencia, el país ya cuenta con más de 1.200 puntos de recarga distribuidos en estaciones de servicio, centros comerciales, hoteles y destinos turísticos.

Según el Ministerio de Minas y Energía, en lo corrido de 2025 la instalación de electrolineras aumentó 35 % frente a 2024, con Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga como principales polos de expansión, además de corredores estratégicos como la ruta Bogotá–Villavicencio, Medellín–Cartagena y la Troncal del Caribe.



¿Cómo planear el viaje por tierra?

De acuerdo con Juan Diego Galindo, gerente general de Autocom, “la clave para viajar en un carro eléctrico está en la planificación”. La recomendación se sustenta en que hoy existen aplicaciones que permiten controlar con detalle la ruta y programar las paradas de recarga.

Entre ellas se encuentra Enel X (EVXCOSmart), Evsy, Electromaps, entre otras, y son apps gratuita que muestran en mapas interactivos la ubicación de cada estación, ofrece filtros por tipo de conector o potencia de carga, permite conocer disponibilidad en tiempo real y brinda acceso a reseñas de otros conductores sobre el funcionamiento de los puntos.

Existen aplicaciones para conocer dónde hay puntos de carga de vehículos eléctricos en Colombia. Foto: Esvy

Antes de emprender un viaje de larga distancia en carro eléctrico, los expertos sugieren tomar en cuenta los siguientes aspectos:



Autonomía del vehículo: cada modelo ofrece diferentes rangos de recorrido. Por ejemplo, el JAC E30X alcanza cerca de 400 kilómetros por carga completa. O si busca más autonomía hay más modelos como el EQA que ofrece hasta 560km de autonomía.

del vehículo: cada modelo ofrece diferentes rangos de recorrido. Por ejemplo, el JAC E30X alcanza cerca de 400 kilómetros por carga completa. O si busca más autonomía hay más modelos como el EQA que ofrece hasta 560km de autonomía. Planificación de paradas: las plataformas digitales ayudan a identificar estaciones operativas y a distinguir entre cargadores rápidos o semirrápidos.

de paradas: las plataformas digitales ayudan a identificar estaciones operativas y a distinguir entre cargadores rápidos o semirrápidos. Compatibilidad de conectores : no todas las electrolineras son universales, por lo que es necesario verificar la compatibilidad con el vehículo.

: no todas las electrolineras son universales, por lo que es necesario verificar la compatibilidad con el vehículo. Duración de la recarga : un cargador rápido puede recuperar hasta el 80 % de la batería en unos 30 minutos, mientras que otros requieren más de una hora.

: un cargador rápido puede recuperar hasta el 80 % de la batería en unos 30 minutos, mientras que otros requieren más de una hora. Experiencias de otros usuarios: las reseñas en aplicaciones pueden alertar sobre fallas, tiempos de espera o servicios complementarios en las estaciones.