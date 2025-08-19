Reparar batería de carro eléctrico pasaría de costar más de 50 millones a solo 5 con este servicio

Uno de los principales temores de quienes consideran la compra de un carro eléctrico no tiene que ver con su autonomía ni con la infraestructura de carga, sino con el costo que supone reparar o reemplazar la batería en caso de daño. Hasta ahora, una avería en este componente podía representar facturas superiores a los 50 millones de pesos.

Ahora, una nueva técnica promete reducir ese costo. Se trata de la compañía china CATL, el mayor fabricante de baterías del mundo y proveedora de marcas globales, ha puesto en marcha junto a su filial Ning Service una alternativa que podría transformar por completo la posventa de los vehículos eléctricos.



¿Cuál es la dificultad para reparar baterías?

La dificultad se centra en las baterías de tipo CTP (celda a paquete), una tecnología que ha ganado terreno por su eficiencia, baterías que prescinden de módulos intermedios y aprovechan al máximo el espacio, lo que incrementa la densidad energética y abarata la fabricación. Además, en algunos modelos forman parte de la propia estructura del vehículo.

Cuidar batería de vehículo eléctrico es uno de los aspectos fundamentales para mantenerlo en óptimas condiciones y que sirva como fuente de energía en emergencias. Foto: AFP

Aunque estas características son ventajas en el diseño y producción, representan un reto cuando se requiere mantenimiento. A diferencia de las baterías modulares, donde se pueden sustituir celdas dañadas de manera independiente, en las CTP no es posible un cambio parcial.

Esto obliga a reparaciones complejas y costosas, que en modelos como Tesla o BYD han llegado a superar los 11.000 euros, es decir, más de 50 millones de pesos colombianos.

Lo anterior ha generado preocupación, especialmente en el mercado de vehículos usados, donde el temor a una reparación costosa desincentiva la compra de eléctricos.



¿Cuánto pasaría a costar reparar una batería?

Ante esa problemática, CATL reconoció que Ning Service ya es un sistema especializado para reparar baterías CTP de forma segura y mucho más económica. Según la compañía, el costo puede disminuir entre un 80 % y un 90 % respecto al precio habitual.

En cifras, una reparación de este tipo en China ronda los 11.900 euros, pero con el nuevo servicio se puede realizar desde 1.190 hasta 2.380 euros. Traducido a pesos colombianos, la diferencia sería equivalente a pasar de más de 50 millones a cerca de 5-10 millones.

El sol, el calor excesivo y el frío reducen la autonomía de la batería de un vehículo eléctrico. Foto: AFP

La empresa indicó que, por ahora, este servicio se encuentra disponible únicamente en territorio chino y aplica de manera exclusiva a las baterías de CATL.

Ning Service fue fundada en 2015 como red de atención posventa para CATL y ofrece servicios de diagnóstico, mantenimiento, reacondicionamiento y reciclaje de baterías. Actualmente, cuenta con más de 1.100 centros de servicio en 75 países, aunque la opción de reparación de CTP aún no ha llegado a mercados como Europa o América Latina.

De acuerdo con información de la compañía, se estudian alternativas de intercambio y reciclaje de baterías para los clientes europeos, lo que abre la puerta a que estas soluciones se implementen de forma global en los próximos años.

Según Ning Service, esta estrategia no solo disminuye los gastos de los propietarios, sino que también contribuye a prolongar la vida útil de las baterías y a reducir el impacto ambiental mediante procesos de reacondicionamiento y reciclaje.

