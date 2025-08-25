Tránsito multará con $604.100 a todos los conductores que manejen despacio en estas vías

El Código Nacional de Tránsito establece todo lo que los conductores, que deben estar capacitados con la obtención de una licencia de conducción, deberían conocer al pie de la letra para respetar la norma y cuidar su vida así como la del resto de actores viales en Colombia.

El exceso de velocidad suele ser la falta más asociada con sanciones de tránsito en Colombia. Sin embargo, no es la única conducta que debería preocupar a los conductores. Manejar demasiado lento también puede convertirse en una infracción, especialmente cuando se hace por carriles que deben permanecer libres para el flujo más rápido de vehículos.



¿En qué vías multan por manejar lento?

El Código Nacional de Tránsito contempla la infracción C25, que aplica cuando un conductor circula por el carril izquierdo de una vía —siendo este el de adelantamiento— a una velocidad inferior a la del tráfico habitual. La consecuencia es una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLDV), lo que representa $604.100 en 2025, de acuerdo con lo calculado por la Unidad de Valor Básico (UVB).

El texto de la norma es puntual: “Transitar, cuando hubiere más de un carril, por el carril izquierdo de la vía a velocidad que entorpezca el tránsito de los demás vehículos”.

El Ministerio de Transporte ha enfatizado que el carril izquierdo debe ser empleado para adelantar o mantener la velocidad del flujo general, nunca para circular a un ritmo inferior. La intención es asegurar que las vías con varios carriles conserven un tránsito fluido, sin que los vehículos más lentos se conviertan en un obstáculo para quienes deben desplazarse a la velocidad permitida.



¿Es peligroso conducir lento?

Circular a baja velocidad en el carril izquierdo puede parecer una acción inofensiva, pero según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la velocidad inadecuada —tanto alta como baja— es un factor que incrementa la posibilidad de choques.

El organismo internacional ha señalado que el manejo lento en espacios de alta circulación genera maniobras imprevistas y frenadas bruscas, aumentando la probabilidad de accidentes.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial complementa esta visión al advertir que la energía del impacto en un choque crece exponencialmente con la velocidad:

“Un choque a 90 km/h genera una energía de impacto equivalente a la experimentada en una caída del piso 11 de un edificio”. Aunque el exceso de velocidad suele ocupar la atención, la circulación lenta en carriles indebidos también interfiere con la seguridad vial.

¿Cuáles son límites de velocidad en Colombia?

La Ley 2251 de 2022, conocida como Ley Julián Esteban, definió los máximos de velocidad permitidos en Colombia, que varían según el tipo de vía:



30 km/h en zonas escolares y residenciales.

50 km/h en vías urbanas y municipales.

80 km/h en vías rurales.

90 km/h en carreteras nacionales y departamentales.

120 km/h en vías de doble calzada sin pasos peatonales.

El desconocimiento de estas disposiciones sigue siendo común entre los conductores, y puede derivar tanto en sanciones por exceder la velocidad (infracción C29) como en comparendos por transitar a un ritmo que obstaculice la movilidad en los carriles de mayor flujo.