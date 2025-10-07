¿Cuándo empieza a regir la señal de “prohibido parquear”: antes o después? Esto dice la norma

Tener un vehículo, ya sea carro o moto, no solo implica encenderlo y conducir, sino también cumplir con las normas de tránsito establecidas en el país. Desconocerlas o incumplirlas puede acarrear sanciones severas, incluso la inmovilización del automotor.

Una de las reglas más comunes y a la vez más incumplidas es la que prohíbe estacionar en determinados lugares. La señal de “prohibido parquear” se encuentra en numerosas vías del país y suele generar confusión entre los conductores, especialmente sobre el punto exacto en el que empieza a regir la restricción.



Prohibido parquear: ¿antes o después de la señal?

La norma es clara y no deja espacio para interpretaciones: la prohibición de estacionar comienza justo después del lugar donde está instalada la señal y se aplica en el sentido de circulación de la vía. Es decir, el conductor no puede parquear su vehículo desde ese punto hacia adelante.

Uno de los aspectos que más dudas genera es la extensión de la restricción. En términos prácticos, si solo hay un aviso, se recomienda asumir que la prohibición se mantiene hasta la próxima esquina. Es decir, el conductor no puede estacionar hasta llegar a la siguiente intersección después de encontrarse con la señal de “prohibido parquear”.

En algunos casos, las secretarías de movilidad instalan placas complementarias bajo la señal principal, donde se especifica el alcance o las condiciones de la restricción. Por ejemplo, pueden indicar “Prohibido parquear 50 metros” o incluir los horarios en los que aplica la norma, lo que ayuda a evitar interpretaciones erróneas y sanciones innecesarias.



Hay multas de tránsito por no tener el Soat y la tecnomecánica vigente. Foto: TransitoBta

Multa por incumplir la norma

El mal parqueo es una de las infracciones más comunes en las principales ciudades del país, especialmente en Bogotá, donde las autoridades han intensificado los operativos para recuperar el espacio público y mejorar la movilidad.

Ignorar la señal puede resultar costoso. La infracción está clasificada como C02 en el Código Nacional de Tránsito y conlleva una multa de $604.100. En algunos casos, el vehículo puede ser inmovilizado, lo que implica costos adicionales por grúa y patios.

Ante cualquier duda sobre la vigencia o el final de una señal, las autoridades recomiendan no estacionar hasta superar la siguiente intersección. De esa manera, el conductor evita sanciones y contribuye a mantener un tránsito más ordenado.

En lo que va de 2025, la Secretaría de Movilidad de Bogotá ha realizado 10.824 operativos para sancionar el mal parqueo. Según datos oficiales, 43.727 conductores han sido multados por esta práctica, que no solo obstaculiza las vías, sino que también pone en riesgo a peatones y ciclistas.

