Tránsito multará con 1.2 millones a conductores que no tengan este papel al hacer la tecnomecánica

Una nueva directriz del Ministerio de Transporte está cambiando la forma en que los colombianos realizan la revisión tecnomecánica. A partir de marzo de 2025, los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) ya no solo deben revisar las condiciones mecánicas y ambientales de los vehículos.

Desde esa fecha, según el Ministerio de Transporte, también exige a los CDA comprobar que cuenten con un documento indispensable antes de iniciar el proceso: el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Esta verificación, que ahora se hace de manera digital y en tiempo real, se convirtió en un paso obligatorio. Los centros deben conectar su sistema con la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) para confirmar la vigencia del seguro.

Si el vehículo no tiene un SOAT activo, la orden es clara: no puede recibir el servicio, y el caso debe ser reportado a la autoridad de tránsito para la imposición de la sanción correspondiente.



La revisión tecnomecánica se hace cada año y ahora revisa que esté vigente el SOAT también Foto: SuperTransporte

¿Cuál es la multa por no tener SOAT en la tecnomecánica?

La falta del SOAT vigente no solo impide realizar la revisión técnico-mecánica, sino que también puede derivar en una multa de 30 salarios mínimos diarios legales vigentes, equivalentes a $1.207.800 en 2025.

De ser detenido en la calle, con el vehículo en circulación, las autoridades de Tránsito pueden imponerle la multa, sumado a la inmovilización del vehículo, que permanecerá retenido hasta que el propietario demuestre que adquirió la póliza.

La medida, según la circular enviada por el Ministerio a los CDA, las autoridades locales y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), busca unificar los controles para reducir la evasión de seguros obligatorios y garantizar que solo los vehículos que cumplan todos los requisitos circulen en las vías del país.



Cómo funciona el nuevo control digital del SOAT en la revisión

Desde el pasado 24 de marzo de 2025, entró en funcionamiento un sistema automatizado que detecta de inmediato si el SOAT está vencido. El mecanismo, integrado al RUNT 2.0, impide que el proceso técnico-mecánico se inicie si el número de póliza no figura como vigente en la base nacional.

El Ministerio de Transporte también ordenó que los CDA adopten la tecnología necesaria para registrar y notificar estos casos automáticamente. De esta manera, cuando un conductor intente presentar su vehículo sin el seguro, el sistema generará una alerta para que las autoridades de tránsito inicien el procedimiento sancionatorio.

De acuerdo con la cartera de Transporte, las cifras sobre incumplimiento en materia de seguros y revisiones mecánicas reflejan un problema estructural.

Según el ministerio, más de la mitad del parque automotor colombiano no estaba cumpliendo con las normas básicas de seguridad en 2024: el 57 % de los vehículos no tenía la revisión técnico-mecánica vigente y el 48 % circulaba sin SOAT.

La multa por no tener Soat vigente es de 1.2 millones en 2025 Foto: AFP y Blu Radio

Además, advirtieron que esta situación compromete los recursos destinados a la atención de víctimas de accidentes y a los programas de prevención que financia la Agencia Nacional de Seguridad Vial, dado que una parte de los aportes del SOAT se destinan a este tipo de iniciativas.



Qué revisa la tecnomecánica

El examen técnico-mecánico tiene como fin certificar que el vehículo puede transitar sin poner en riesgo a sus ocupantes ni al entorno. Durante la inspección, los técnicos revisan componentes como



Frenos

Suspensión

El sistema de dirección

El estado de las llantas

Las emisiones contaminantes

Los vidrios

Los cinturones de seguridad, entre otros aspectos.

Estos controles son obligatorios cada año para los automóviles particulares y para los vehículos de servicio público o de carga.