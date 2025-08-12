El nuevo producto del D1 que salvará a todos los conductores de multa de 604.100 pesos

En las carreteras del país, uno de los comparendos a los que están expuestos los conductores, además del exceso de velocidad, es el denominado C11, que de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, está relacionado con la ausencia del equipo de prevención y seguridad obligatorio dentro del vehículo.

De acuerdo con el mismo Código, este incumplimiento se sanciona con una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, que para 2025 corresponde a $604.100, según el valor de la Unidad de Valor Básico (UVB) fijada por el Ministerio de Transporte.



Caja de herramientas del D1 para salvarse de multa

En medio de esta normativa, una novedad en las estanterías de D1 ha llamado la atención de quienes buscan cumplir con los requisitos legales para evitar sanciones. Se trata de un juego de herramientas de 47 piezas, comercializado por $59.900, que puede servir como complemento de un kit de carretera.

El artículo está diseñado para tareas de mantenimiento, pero varios de sus componentes coinciden con los que exige la ley para la caja de herramientas básica que debe portar todo vehículo.



¿Hay multa por la infracción C11?

La infracción C11 corresponde a "no portar el equipo de prevención y seguridad establecida en este código o en la reglamentación correspondiente", y se aplica cuando, durante una inspección, las autoridades de tránsito verifican que falta alguno de los elementos definidos en el artículo 30 de la Ley 769 de 2002.

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, las infracciones tipo C tienen multa de 15 smldv, lo que en 2025 se traduce en unos 604.100 pesos, según la UVB establecida por el Ministerio de Transporte.



¿Qué elementos debe incluir este kit de carretera?

El listado incluye nueve artículos:



Un 'gato': esencial para cambiar una llanta en caso de pinchazos. Una cruceta: necesaria para aflojar y apretar las tuercas de las llantas. Dos señales de carretera en forma de triángulo o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes: para señalizar el vehículo detenido en caso de avería o emergencia. Un botiquín de primeros auxilios: conteniendo elementos básicos para atender heridas y lesiones leves. Un extintor: vital para combatir incendios en caso de emergencia. Dos tacos para bloquear el vehículo: para evitar movimientos inesperados mientras se realizan reparaciones. Una caja con herramientas básicas: para cualquier tipo de reparación menor que pueda surgir en el camino. Una llanta de repuesto: pn caso de pinchazo o daño en una de las llantas del vehículo. Una linterna: para tener visibilidad en condiciones de poca luz o en la noche.

La falta de cualquiera de ellos, incluso si se trata de un solo artículo, es suficiente para recibir el comparendo.

El extintor también debe estar vigente en el kit de carretera Foto: SuperTransporte

¿Qué trae una caja de herramientas?

Aunque el set que actualmente ofrece D1 incluye un número mayor de piezas, un kit básico para cumplir con la ley y atender eventualidades mecánicas suele contener:



Destornilladores planos y de estrella.

Martillo.

Alicates universales y de corte.

Llaves ajustables.

Cinta métrica.

Juego de llaves Allen.

Cinta aislante.

Linterna portátil.

Estos elementos permiten desde cambiar una llanta hasta ajustar partes sueltas del vehículo, lo que reduce riesgos y tiempos de espera en carretera.

El Ministerio de Transporte recuerda que portar el equipo de prevención y seguridad no es únicamente una exigencia legal, sino una medida para garantizar la seguridad de los ocupantes y otros usuarios de la vía. En caso de accidentes, averías o fallas, contar con el kit completo puede facilitar la atención inmediata de la situación.