El que entra o el que sale, ¿quién tiene la vía en una rotonda?

Las glorietas, rotondas o round points son puntos en algunas intersecciones de las principales avenidas, carreteras y caminos de Colombia, los cuales pueden causar temor en conductores que no cuentan con suficiente experiencia, ya que la presencia de carros ingresando y que no se detienen, se podría causar accidentes si no se tiene la adecuada precaución.

Por esto, es necesario conocer las medidas generales sobre la circulación en estos puntos de intersección, como cuál es el carro que lleva la vía, qué carril se debe tomar o si se debe parar una vez adentro.

Al entrar a la rotonda:



Es importante tener presente que al entrar, se debe observar que no venga ningún carro, debe observar el tráfico que circula dentro de la rotonda y asegurarse de que no hay vehículos aproximándose antes de entrar. Quien tiene la vía o la prioridad es el que ya está al interior, por eso ha que esperar si desea continuar dentro de la glorieta o si se dispone a salir en la siguiente vía.

Si hay vehículos circulando dentro de la rotonda, debe ceder el paso y esperar a que haya una oportunidad segura para ingresar.

Para ingresar, se debe poner la direccional de la izquierda.

Una vez se logre ingresar, hay que circular y escoger el carril, dependiendo de la proximidad de la vía en la que se pretende salir. Dentro de la rotonda, debe mantener la trayectoria y la velocidad adecuada para evitar accidentes.

Si es la salida inmediata, se debe circular por el carril derecho.

Prestar atención a los peatones : los peatones tienen derecho a cruzar por los pasos de cebra, por lo que debe estar atento y ceder el paso si es necesario.

Ya al momento de salir, se debe poner la direccional hacia la derecha y en el caso de estar en los carriles interiores, se debe ir cambiando con suficiente tiempo para no provocar trancones ni accidentes.