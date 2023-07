Estos son los productos caseros ideales para limpiar su carro y conservarlo impecable

Mantener el vehículo limpio no solo es estéticamente agradable, sino también esencial para su buen funcionamiento y durabilidad a lo largo del tiempo, por lo que resulta crucial para todos los conductores conocer qué productos son necesarios para esta tarea.

Si bien existen muchos productos comerciales disponibles en el mercado para la limpieza automotriz, algunos artículos caseros pueden ser igualmente efectivos y, en muchos casos, más amigables con el medio ambiente y económicos.

En ese sentido, existe una lista de productos caseros que puede utilizar para limpiar su auto y resultan muy beneficiosos para el bolsillo y cuidado del carro:

Las toallas de microfibra son imprescindibles para limpiar el interior. Foto: AFP

Productos caseros infaltables para limpiar el carro



Agua y jabón suave

El agua es el elemento básico para cualquier limpieza automotriz. Mezcle agua tibia con un jabón suave o detergente líquido para lavar platos, preferiblemente uno que no contenga agentes abrasivos que puedan dañar la pintura del vehículo.



Vinagre blanco

El vinagre es un desinfectante natural y un excelente limpiador de ventanas y espejos. Mezcle partes iguales de agua y vinagre blanco en un rociador para eliminar manchas y huellas.



Bicarbonato de sodio

Este versátil polvo es ideal para eliminar malos olores del interior del carro. Espolvoree bicarbonato de sodio en las alfombras y asientos, deje actuar durante unos minutos y luego aspire para obtener un ambiente fresco.

El bicarbonato es ideal para eliminar malos olores. Foto: AFP

Publicidad

Aceite de oliva

Si desea que su tablero y otras superficies plásticas del interior de su carro brillen, aplique una pequeña cantidad de aceite de oliva y frótelo suavemente.



Limón

Este cítrico es efectivo para eliminar manchas difíciles y oxidación en las superficies metálicas. Exprima el jugo de limón y aplíquelo sobre las áreas afectadas, luego frótelo con un paño suave.



Harina de maíz

¿Tiene faros opacos? Haga una pasta con harina de maíz y agua, y aplíquela en los faros. Frótela suavemente con un paño para recuperar su claridad.



Toallas de microfibra

Estas toallas son imprescindibles para limpiar el interior y el exterior del vehículo. Son suaves, absorbentes y no rayarán la pintura.



Alcohol isopropílico

Para limpiar las manchas de alquitrán o residuos pegajosos, humedezca un paño con alcohol isopropílico y frótelo sobre la superficie afectada.



Cepillos de cerdas suaves

Utilice cepillos de cerdas suaves para limpiar las áreas difíciles de alcanzar, como las rejillas de ventilación y las costuras de los asientos.

Es recomendable siempre probar cualquier producto casero en una pequeña área antes de aplicarlo ampliamente para asegurarse de que no cause daños dentro del vehículo. Además, evite usar productos caseros en exceso, ya que podrían dejar residuos no deseados en su carro.

En conclusión, limpiar su vehículo con productos caseros no solo puede ser una opción económica, sino también una forma más segura y ecológica de mantenerlo en óptimas condiciones.

Publicidad

Le puede interesar: ¿Por qué está subiendo tanto la gasolina en Colombia?