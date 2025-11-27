Euro NCAP, que evalúa seguridad de carros, pide volver a tener más botones físicos y menos ADAS

El organismo europeo Euro NCAP, reconocido por establecer los estándares más influyentes en seguridad vehicular, anunció una transformación profunda en la manera como calificará a los automóviles vendidos en la región.

La entidad confirmó que trabaja en un nuevo esquema de evaluación que entrará en vigencia en 2026 y que reorganizará por completo los criterios con los que se mide el desempeño de un vehículo en materia de protección, asistencia y manejo seguro.

La actualización supondrá el mayor rediseño del sistema desde 2009, año en el que se introdujo la calificación global por estrellas. Con este cambio, Euro NCAP señaló que su objetivo es acercar las pruebas a situaciones de uso real y responder a inquietudes expresadas por conductores de distintos países.

Euro NCAP Foto: Euro NCAP

¿Qué cambiará en la manera en cómo Euro NCAP califica?

El modelo que comenzará a aplicarse dentro de dos años girará alrededor de cuatro ejes: conducción segura, prevención de choques, protección en caso de impacto y condiciones posteriores a un accidente.



Cada capítulo reunirá tecnologías, comportamientos del vehículo y aspectos de diseño que hasta ahora se evaluaban de manera separada.

Dentro de esa reorganización, los sistemas de asistencia al conductor (ADAS) tendrán una revisión mucho más estricta. De acuerdo con la entidad, varios de estos sistemas han sido cuestionados por generar alertas constantes o intervenciones excesivas.

Por esa razón, Euro NCAP indicó que empezará a calificarlos con base en su funcionamiento en escenarios reales, más allá de lo que ocurre dentro de un circuito de pruebas.

La organización también informó que se otorgarán puntajes más altos a las tecnologías capaces de verificar el nivel de atención del conductor. Según los nuevos lineamientos, serán valorados los equipos que puedan monitorear movimientos de ojos y cabeza e incluso identificar signos que sugieran conducción bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas.

Euro NCAP Foto: Euro NCAP

¿Volverán los botones físicos?

Una de las decisiones que más llamó la atención tiene que ver con los controles del vehículo. Como parte del nuevo esquema, Euro NCAP incluirá un criterio específico sobre la ubicación, claridad y facilidad de uso de las funciones esenciales.

La entidad explicó que esta medida responde a comentarios de usuarios que han manifestado que la operación de comandos táctiles puede aumentar la distracción al conducir.

Con esta modificación, el organismo espera incentivar que los fabricantes reconsideren la presencia de botones físicos en funciones básicas, un aspecto que ha perdido protagonismo frente a las pantallas centrales y menús digitales.

Euro NCAP adelantó que también revisará la suavidad y precisión con la que operan tecnologías de prevención de choques, como la frenada autónoma de emergencia y la asistencia de mantenimiento de carril.

El análisis buscará establecer no solo si los sistemas actúan, sino cómo lo hacen y qué tan intuitivo resulta su comportamiento para el conductor.

El capítulo de seguridad posterior al accidente incorporará nuevos requisitos. La entidad señaló que verificará, entre otros puntos, que las manijas eléctricas continúen funcionando después de una colisión.

En el caso de los vehículos eléctricos, se evaluará que los autos gestionen de forma adecuada el aislamiento de la batería para minimizar el riesgo de incendio.