Filtran fotos del nuevo Chevrolet Spark eléctrico en Colombia: ¿cuándo lo presentarán?

Blu Radio conoció en exclusiva el Chevrolet Spark eléctrico, el nuevo SUV compacto que Chevrolet alista para su debut en Colombia. El modelo, que ya había generado expectativa tras ser visto en pruebas en la calle, marca el regreso de un nombre conocido en el país, pero con una propuesta renovada y totalmente eléctrica.

Estas imágenes se suman a los avistamientos previos de unidades de prueba circulando por calles del país en los últimos meses. Según se ha conocido, el vehículo será presentado oficialmente en las próximas semanas.



¿Cómo será el nuevo Spark eléctrico?

El Spark EUV es fabricado en China y allí se comercializa como Baojun Yep Plus. Nace de la cooperación entre General Motors y el grupo SAIC-Wuling, y fue presentado internacionalmente en enero de 2024. La propuesta rompe con la silueta tradicional de los Spark que circularon en Colombia entre 2006 y 2021, apostando por un diseño cuadrado más grande con referencias a todoterrenos clásicos.

Con este lanzamiento, Chevrolet entra a competir en el segmento de SUV eléctricos de entrada, un mercado dominado por marcas chinas como BYD, cuyo Yuan Up es el líder actual, junto a otros modelos como el Chery iCar 03, el Bestune Joy 03, el JAC E40X,entre otros.

Chevrolet Spark eléctrico Foto: Blu Radio

Rasgos exteriores y detalles del diseño

En las imágenes se observan faros Full LED cuadrados con cuatro luces diurnas y una moldura negra brillante que oculta el conector de carga. Los parachoques, en plástico negro con terminaciones plateadas, evocan a los bumpers tubulares tradicionales.

En los costados, los pasos de rueda en plástico negro y las barras de techo resaltan el carácter aventurero, mientras que un detalle en el pilar “C” remite a las maletas laterales de vehículos todoterreno. La parte trasera incorpora luces LED verticales y un portón de apertura lateral.

Chevrolet Spark eléctrico Foto: Blu Radio

Interior del Chevrolet Spark eléctrico

El habitáculo, donde caben bien 4 pasajeros, presenta un tablero horizontal con materiales suaves y consola central flotante. Los asientos, en cuero sintético, pueden ser en negro o beige. El maletero ofrece 355 litros de capacidad, ampliables a 916 litros con los puestos de atrás abatidos.

En cuanto a equipamiento, cuenta con un cuadro de instrumentos digital de 8,8 pulgadas, pantalla multimedia de 10,1 pulgadas compatible de forma inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, climatización automática, seis parlantes, acceso sin llave y ajuste eléctrico para el asiento del conductor.

Chevrolet Spark eléctrico Foto: Blu Radio

Mecánica y autonomía

El Spark EUV incorpora un motor eléctrico delantero de 100 caballos de potencia y 180 Nm de torque, con una velocidad máxima de 150 km/h. Dispone de tres modos de manejo (Eco, Estándar y Deportivo) y tres niveles de regeneración de energía.

Su batería LFP, desarrollada por Guoxuan High-Tech, tiene una capacidad de 41,9 kWh, lo que se traduce en hasta 385 km de autonomía en ciclo NEDC o 281 km en el ciclo estadounidense EPA. En carga rápida, puede pasar del 30 % al 80 % en 35 minutos; en carga lenta, del 20% al 100% en unas cinco horas.

En Colombia, el modelo se ofrecerá en varias combinaciones de carrocería bicolor, como Azul Tormenta o Verde Fluo con techo negro, y Azul Agua con techo blanco. Con 4 metros de largo, es el SUV eléctrico más pequeño de su categoría. Según la información conocida en agosto de 2025, su precio será cercano a los $110.000.000.