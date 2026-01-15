General Motors, dueños de Chevrolet, no se irá de México e invertirá 1.000 millones de USD

El desempeño comercial de General Motors en México fue el punto de partida para una de las decisiones más relevantes de la industria automotriz en el país. Tras cerrar 2025 con 198.153 unidades vendidas y una participación de mercado del 12,2 %, el grupo confirmó que continuará operando en México en 2026 y anunció una inversión de 1.000 millones de dólares para fortalecer su estructura productiva.

Con estas cifras, GM se mantuvo como la segunda marca de la industria en el mercado mexicano, un resultado que la empresa considera clave para respaldar su estrategia de permanencia y crecimiento.



¿Qué marcas vende más GM en México?

De acuerdo con el comunicado oficial, el cierre del año estuvo marcado por un repunte en las ventas durante diciembre, mes en el que General Motors registró un crecimiento interanual del 11,2 %.

General Motors es uno de los fabricantes más grandes del mundo. Foto: AFP

Este aumento estuvo impulsado principalmente por Chevrolet, que creció un 10 %, y por el canal Premium, que registró un alza del 27,7 %. En este último se incluyen marcas como Buick, GMC y Cadillac, que tuvieron uno de sus mejores desempeños históricos en el país.

Buick y GMC alcanzaron sus mayores ventas anuales desde su llegada al mercado mexicano, mientras que Cadillac registró su mejor resultado comercial desde 2017.



Además del crecimiento en volumen, General Motors reportó un liderazgo sostenido en varios segmentos estratégicos. La compañía concentró el 78,8 % de las ventas de SUV grandes, una de las categorías de mayor peso en el mercado.

También encabezó las ventas en vans pequeñas, con una participación del 52,7 %, así como en SUV grandes de lujo (39 %) y pickups compactas (38,5 %), consolidando su presencia en vehículos de alta demanda.



¿En qué invertirá 1.000 millones de USD?

Con este contexto, General Motors anunció que invertirá 1.000 millones de dólares en México durante los próximos dos años, destinados a sus operaciones de manufactura.

El anuncio fue realizado por Paco Garza, presidente y director general de GM de México, quien explicó que la inversión hace parte de una nueva estrategia alineada con iniciativas del Gobierno mexicano para fortalecer el mercado interno y con proyectos orientados a la demanda local.

“Cerramos 2025 con sólidos resultados” y “continuaremos trabajando en proyectos futuros enfocados en la demanda doméstica, reforzando nuestro compromiso de largo plazo con México”, afirmó Garza.

Planta de General Motors en Coahuila, México, donde se fabrica la Equinox y la Blazer Foto: GM México

¿Se irá del país GM en 2026?

El anuncio cobra relevancia luego de que, a lo largo de 2025, surgieran versiones sobre posibles ajustes productivos y el traslado de algunos modelos hacia Estados Unidos a partir de 2027, lo que generó especulación sobre una eventual salida o reducción de operaciones de GM en México.

Tanto la empresa como el Gobierno mexicano descartaron ese escenario. Con la inversión anunciada, General Motors confirmó que se mantiene firme en el país durante 2026.

La compañía indicó que más detalles sobre los proyectos específicos de manufactura y el destino de los recursos se darán a conocer posteriormente.