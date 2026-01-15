En vivo
Blu Radio  / Motor  / General Motors, dueños de Chevrolet, no se irá de México e invertirá 1.000 millones de USD

General Motors, dueños de Chevrolet, no se irá de México e invertirá 1.000 millones de USD

En 2025, GM se mantuvo como la segunda marca de la industria en el mercado mexicano.

