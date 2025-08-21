Jeep confirma la muerte de uno de sus icónicos carros a finales de este 2025

Después de que se presentara en la región y Colombia el nuevo Jeep Avenger, que representa el vehículo de entrada a la marca, Stellantis, casa del fabricante estadounidense, ya fijó la fecha para el final de uno de sus modelos representativos en Europa.

Se trata del Renegade, un SUV que marcó un antes y un después en la estrategia de la marca, pero que será retirado de las líneas de producción únicamente en Europa (no en América Latina) en la planta italiana de Melfi hacia finales de 2025, según confirmó Stellantis a Blu Radio.



¿Por qué se acaba en Europa el Jeep Renegade?

El anuncio de su final se enmarca en una reconfiguración de la oferta de Jeep en Europa. La marca concentrará sus esfuerzos en modelos clave como el Avenger y el Compass, además de reforzar su línea de vehículos eléctricos con el próximo Recon —una versión sin emisiones inspirada en el Wrangler— y el Wagoneer S.

Jeep Renegade en Europa Foto: Stellantis

De acuerdo con Stellantis, no habrá un sucesor directo del Renegade, aunque sí se evalúa la llegada de un sustituto con características diferentes que podría ocupar el espacio vacío entre el Avenger (4,08 metros de largo) y el Compass (4,55 metros).

El fin del Renegade había estado previsto inicialmente para 2023, pero su buen desempeño comercial llevó a prolongar su permanencia. La marca lanzó una actualización en el Model Year 2024, que introdujo un sistema multimedia renovado y mejoras en seguridad.



¿Qué pasará con Renegade en América Latina?

Consultado por Blu Radio, Stellantis aseguró que el Jeep Renegade seguirá presente en la región, pues "los mercados de Europa y de Latinoamérica presentan dinámicas diferentes", además de ser una ficha clave para la expansión de la marca en ese segmento aquí en América Latina.

"El Jeep Renegade cuenta con una larga trayectoria en Sudamérica, y este modelo junto a Avenger son parte del plan de expansión de larga marca en el segmento B-SUV", aseguraron.

Actualmente, en el configurador oficial de Jeep en Colombia, el modelo está disponible en su versión a gasolina 1.3L Turbo. Cabe recordar que este SUV llega al país desde la planta de la marca en Pernambuco.

Jeep Renegade en Europa Foto: Stellantis

Publicidad

En Europa aun se encuentra en:



Renegade e-Hybrid, con motor híbrido ligero de 130 caballos, cuyo precio parte de 28.992 euros.

Renegade 4xe híbrido enchufable, con potencia combinada de 190 caballos, tracción total y hasta 57 km de autonomía eléctrica, con un costo desde 46.028 euros.

Estas opciones seguirán en el mercado europeo hasta agotar existencias, lo que se estima ocurrirá en los primeros meses de 2026.



¿Cuándo nació el Renegade?

El Jeep Renegade inició su trayectoria en 2014 con la misión de ampliar la presencia de la marca en el segmento de los todocaminos urbanos. Fue fabricado en Italia sobre la plataforma Small-Wide de Fiat, la misma que dio vida al Fiat 500X, modelo que también dejó de producirse recientemente.

Con el paso de los años, el Renegade se consolidó como uno de los vehículos más exitosos de Jeep en Europa, especialmente en Italia, y alcanzó más de dos millones de unidades vendidas en todo el mundo, de las cuales 500.000 se comercializaron en el mercado europeo.

Publicidad

¿Qué planes tiene Jeep?

Con la salida del Renegade, la planta de Melfi despedirá a uno de sus modelos de mayor volumen. La instalación se centrará en fabricar vehículos basados en la plataforma STLA Medium, destinada a modelos de nueva generación.

Entre ellos estarán el próximo Jeep Compass y el DS Nº 8, este último concebido como un automóvil exclusivamente eléctrico y enfocado en un segmento más reducido.

Jeep Compass Limited Plus 2025 Foto: Blu Radio

Mientras tanto, las especulaciones sobre un posible reemplazo apuntan a que Jeep podría recurrir a la plataforma Smart Car, utilizada por el Fiat Grande Panda, el Citroën C3 y el Opel Frontera, que llegaría hacia 2026 o 2027 para ocupar el lugar que dejará el Renegade en la gama de la marca allá en Europa.

