Lamborghini presentó su más reciente obra de arte: Temerario, híbrido y velocidad máxima de 343 km/h

El protagonismo de la Semana del Arte en Miami no estuvo limitado a las galerías. En medio de Art Basel Miami Beach, Lamborghini llevó a escena uno de los lanzamientos más esperados de su línea electrificada: Temerario, un superdeportivo que combina motor de combustión y tecnología eléctrica en un diseño creado para marcar una nueva etapa en la marca.

El fabricante eligió este evento por su enfoque en la creatividad y la personalización, dos conceptos que, según la empresa, acompañan la esencia del modelo.

Allí fue revelada la unidad destinada al mercado estadounidense, completamente decorada para la ocasión y presentada como una muestra del nivel de personalización que ofrece la marca.

Lamborghini Temerario Foto: Lamborghini

Un híbrido de 920 caballos y 343 km/h

Temerario es el primer superdeportivo de Lamborghini que integra un motor V8 biturbo junto con tres motores eléctricos, un conjunto que, de acuerdo con la compañía, le permite desarrollar 920 caballos de fuerza.



El fabricante también informó que este HPEV (vehículo electrificado de alto rendimiento) alcanza una velocidad máxima de 343 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en 2,7 segundos.

Lamborghini proyecta producir más de 3.000 unidades anuales y asegura que el sistema híbrido permite conservar la experiencia tradicional de manejo, al tiempo que reduce las emisiones, algo que —según la marca— ha sido bien recibido por los compradores.

Federico Foschini, director de Marketing y Ventas, explicó que presentar el primer Temerario destinado a Estados Unidos en un espacio como Art Basel responde a la importancia que tiene este mercado para la compañía.

“Es la máxima expresión de nuestras capacidades de personalización”, señaló al referirse al modelo exhibido.

Lamborghini Temerario Foto: Lamborghini

¿Cómo le fue a Lamborghini con los aranceles?

La presentación en Miami se dio mientras la marca encara un periodo marcado por ajustes comerciales en Estados Unidos. Foschini indicó a EFE que Lamborghini ya superó “lo peor” de los aranceles implementados este año, luego de que el presidente Donald Trump ordenara un impuesto del 25 % para los vehículos ensamblados en el extranjero.

Según el directivo, la empresa reaccionó con un ajuste de precios en el que absorbió la mayor parte del impacto para evitar una afectación directa en el consumidor. “Fue un momento turbulento”, señaló, aunque destacó que la reacción del mercado fue satisfactoria.

La incertidumbre inicial generó un efecto de espera entre potenciales compradores. En agosto, Stephan Winkelmann, director de Lamborghini, dijo a CNBC que incluso clientes con alto poder adquisitivo preferían aplazar decisiones de compra mientras se aclaraba el panorama.

Lamborghini Temerario Foto: Lamborghini

Los reportes públicos de la marca muestran que entre enero y septiembre de 2025 se entregaron 8.140 vehículos, un descenso del 3,2 % frente al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 8.411 unidades.

La ganancia operativa también cayó un 12,6 %, ubicándose en 592 millones de euros. Aun así, la compañía ha señalado que sus resultados siguen entre los más altos del sector.

Foschini expresó que esperan dejar atrás la etapa más compleja. “La incertidumbre es el mayor enemigo para todos”, afirmó.