En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Pollo Carvajal'
Angie Rodríguez
Jean Claude Bossard
Llamada Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / Lamborghini presentó su más reciente obra de arte: Temerario, híbrido y velocidad máxima de 343 km/h

Lamborghini presentó su más reciente obra de arte: Temerario, híbrido y velocidad máxima de 343 km/h

Lamborghini Temerario es el primer superdeportivo de Lamborghini que integra un motor V8 biturbo junto con tres motores eléctricos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad