Le salió problema a Ford con popular camioneta: más de 270.000 afectadas con riesgo de accidente

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA, por sus siglas en inglés) dio a conocer una nueva alerta que involucra a Ford y a cientos de miles de propietarios de sus camionetas más reconocidas.

La agencia señaló que un defecto técnico detectado en el panel de instrumentos obliga a la marca a poner en marcha otra llamada masiva a revisión en territorio estadounidense.



¿Cuál es el problema que tiene Ford con panel de instrumentos?

La medida afecta a varios modelos de la gama de camionetas de Ford fabricados para los años 2025 y 2026: las F-150, F-250, F-350, F-450 y F-550.

Ford F-150 es una de las más populares en toda la historia de la marca. Foto. Ford Media

Según documentos publicados por NHTSA, el inconveniente puede presentarse al encender algunos de los vehículos afectados, cuando la pantalla de instrumentos permanece en blanco e impide que el conductor vea información esencial como la velocidad o las alertas de seguridad.

“La incapacidad de ver esta información aumenta el riesgo de un accidente”, indicó la agencia en el reporte oficial.

De ellos, el mayor número corresponde a la F-150, considerada la más popular y de mayor venta en el portafolio de la compañía.

En total, 278.376 unidades de este modelo forman parte del lote con posibles fallas, dentro de un universo de 354.097 vehículos que deben pasar por revisión.

Publicidad

La marca deberá garantizar que todas las camionetas, tanto las que ya fueron entregadas como las que aún están en concesionarios, reciban la actualización del software que corrige el fallo.

La NHTSA advirtió que los distribuidores que no realicen la reparación gratuita antes de entregar las nuevas unidades se exponen a multas que pueden llegar a los 27.168 dólares por cada automóvil.



¿Cuál será el proceso de arrelgo?

Para los vehículos que ya se encuentran en manos de clientes, los concesionarios tendrán que desplazarse hasta el domicilio de los propietarios para hacer la reparación, o bien recoger la camioneta, realizar el procedimiento y devolverla posteriormente.

Ford ha tenido varios llamados a revisión este 2025. Foto: Ford

En cualquier caso, el trabajo no tendrá costo para los usuarios.

Publicidad

Ford aún no ha especificado cuál será el impacto financiero de esta nueva operación. No obstante, el historial reciente de la compañía muestra que estas campañas de corrección representan desembolsos millonarios.



¿Qué otros llamados a revisión ha tenido Ford?

La empresa ya había enfrentado una situación similar con 694.217 unidades de los modelos Bronco Sport y Escape, cuya revisión generó un gasto aproximado de 570 millones de dólares en el segundo trimestre de este año.

Además, en 2024 la marca reportó pagos por 5.831 millones de dólares asociados a costos de llamadas a revisión y garantías, junto con provisiones por 6.294 millones para cubrir nuevas garantías y un posible riesgo adicional de hasta 1.800 millones de dólares.

Las cifras dan cuenta de la magnitud que han alcanzado estas operaciones correctivas. En lo corrido del año, Ford ha tenido que realizar alrededor de 100 llamados de revisión en Estados Unidos, más que cualquier otro fabricante en el país.

Estas acciones han afectado a unos 2 millones de vehículos y, de acuerdo con los registros, la compañía superó en el primer semestre de 2025 un récord que antes mantenía General Motors con 77 llamados en 2014, al acumular 88 en solo seis meses.