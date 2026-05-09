Medellín prepara la Feria de las 2 Ruedas: estos serán algunos de los lanzamientos más destacados

La ciudad de Medellín se alista para recibir una nueva edición de la Feria de las 2 Ruedas 2026, uno de los eventos más importantes de la industria motociclista en América Latina. La programación incluirá lanzamientos de motos, accesorios, cascos y nuevas líneas de productos de reconocidas marcas nacionales e internacionales.



Lanzamientos de AKT en Colombia 2026

Entre los anuncios más esperados aparece el lanzamiento de producto AKT Voge, programado para el jueves 21 de mayo entre las 3:00 y las 4:00 de la tarde en la Tarima Conexiones del Pabellón Naranja. Ese mismo día también se presentará el casco ST7 de AKT entre la 1:00 y las 2:00 de la tarde.

La agenda de la Feria de las 2 Ruedas también contempla el lanzamiento de nuevas referencias de pastillas de freno de Osaka, previsto para el jueves 21 de mayo entre las 2:30 y las 3:30 de la tarde. Más tarde, Dynoforge realizará la presentación oficial de la DF300 entre las 4:30 y las 5:30 de la tarde.



Llega QJ Motor a Colombia

Otro de los momentos destacados será el aterrizaje oficial de QJ Motor en Colombia. La marca realizará su lanzamiento el viernes 22 de mayo entre las 12:00 del mediodía y las 2:00 de la tarde en la Tarima Conexiones, escenario principal para varias de las novedades del evento.

La jornada del sábado 23 de mayo tendrá varias presentaciones enfocadas en accesorios y movilidad. Honda realizará el lanzamiento de Honda Helmets entre las 10:30 y las 11:30 de la mañana, mientras que la nueva colección Honda Store será presentada entre las 12:00 del mediodía y la 1:00 de la tarde.



Evobike presentará su nueva línea

Ese mismo sábado, Evobike presentará oficialmente su línea 2026 entre las 4:00 y las 5:00 de la tarde. Posteriormente, VP Racing Fuels llevará a cabo el lanzamiento de Motoboost entre las 5:30 y las 6:30 de la tarde, cerrando una de las jornadas con más novedades de la feria.

Con su nueva edición, La Feria de las 2 Ruedas busca seguir consolidándose como una vitrina clave para la industria motociclista, el motociclismo deportivo y las nuevas tendencias de movilidad en Colombia, entre otras cosas, reuniendo durante 4 días a fabricantes, empresarios, aficionados y expertos alrededor de las principales innovaciones del sector.