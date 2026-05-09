En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Germán Vargas Lleras
Mateo Pérez
Clan del Golfo
Hantavirus
Giro de Italia en VIVO

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / Medellín prepara la Feria de las 2 Ruedas: estos serán algunos de los lanzamientos más destacados

Medellín prepara la Feria de las 2 Ruedas: estos serán algunos de los lanzamientos más destacados

Al menos en tres de los días que tendrá la nueva versión del evento en Medellín, diferentes marcas realizarán lanzamientos.

Feria de las Dos Ruedas 2025
Feria de las Dos Ruedas 2025 es uno de los eventos más importantes de la industria de motos en Latam.
Foto: Feria de las Dos Ruedas 2025
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de may, 2026

La ciudad de Medellín se alista para recibir una nueva edición de la Feria de las 2 Ruedas 2026, uno de los eventos más importantes de la industria motociclista en América Latina. La programación incluirá lanzamientos de motos, accesorios, cascos y nuevas líneas de productos de reconocidas marcas nacionales e internacionales.

Lanzamientos de AKT en Colombia 2026

Entre los anuncios más esperados aparece el lanzamiento de producto AKT Voge, programado para el jueves 21 de mayo entre las 3:00 y las 4:00 de la tarde en la Tarima Conexiones del Pabellón Naranja. Ese mismo día también se presentará el casco ST7 de AKT entre la 1:00 y las 2:00 de la tarde.

La agenda de la Feria de las 2 Ruedas también contempla el lanzamiento de nuevas referencias de pastillas de freno de Osaka, previsto para el jueves 21 de mayo entre las 2:30 y las 3:30 de la tarde. Más tarde, Dynoforge realizará la presentación oficial de la DF300 entre las 4:30 y las 5:30 de la tarde.

Llega QJ Motor a Colombia

Otro de los momentos destacados será el aterrizaje oficial de QJ Motor en Colombia. La marca realizará su lanzamiento el viernes 22 de mayo entre las 12:00 del mediodía y las 2:00 de la tarde en la Tarima Conexiones, escenario principal para varias de las novedades del evento.

Lea también:

  1. Geely Galaxy M7
    Geely Galaxy M7
    Foto: Geely
    Motor

    Debuta SUV híbrida, con 1.730 km de autonomía, que desafía a BYD, Toyota y más por $55 millones

  2. Chery E5
    Chery E5
    Foto: Chery
    Motor

    La SUV que vendió 200 unidades en solo 5 horas, promete 422 km de autonomía y desafía a Tesla y BYD

La jornada del sábado 23 de mayo tendrá varias presentaciones enfocadas en accesorios y movilidad. Honda realizará el lanzamiento de Honda Helmets entre las 10:30 y las 11:30 de la mañana, mientras que la nueva colección Honda Store será presentada entre las 12:00 del mediodía y la 1:00 de la tarde.

Evobike presentará su nueva línea

Ese mismo sábado, Evobike presentará oficialmente su línea 2026 entre las 4:00 y las 5:00 de la tarde. Posteriormente, VP Racing Fuels llevará a cabo el lanzamiento de Motoboost entre las 5:30 y las 6:30 de la tarde, cerrando una de las jornadas con más novedades de la feria.

Con su nueva edición, La Feria de las 2 Ruedas busca seguir consolidándose como una vitrina clave para la industria motociclista, el motociclismo deportivo y las nuevas tendencias de movilidad en Colombia, entre otras cosas, reuniendo durante 4 días a fabricantes, empresarios, aficionados y expertos alrededor de las principales innovaciones del sector.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Motos

Motociclistas

AKT

Honda

Publicidad

Publicidad

Publicidad