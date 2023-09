Mercado de motores eléctricos se dispara: experimentará crecimiento significativo en próximos años

El mercado de motores eléctricos destinados a vehículos eléctricos (EV) está a punto de experimentar un impresionante crecimiento en los próximos años, con una tasa de crecimiento anual compuesta (Cacgr) estimada en un asombroso 28.63 %, según evidenció una reciente investigación de Mordor Intelligence.

Este crecimiento significativo se atribuye a varios factores clave, incluida la implementación de regulaciones más estrictas en cuanto a emisiones y eficiencia de combustible, generosos incentivos gubernamentales y la mejora continua de la infraestructura de carga, lo que ha impulsado la adopción de vehículos eléctricos.

Las inversiones masivas de las principales empresas automotrices como Toyota, Honda, Tesla, General Motors y Ford, entre otras, también se espera que impulsen el mercado de motores eléctricos en un futuro cercano. Además, la evolución de las asociaciones entre fabricantes de motores y empresas automotrices promete expandir el mercado de motores eléctricos a nivel global.

Tesla ha liderado el camino en la implementación de sistemas de asistencia a la conducción y funciones de conducción autónoma. Foto: AFP

Sin embargo, se avecinan desafíos, particularmente en lo que respecta a la adquisición de metales de tierras raras utilizados en imanes permanentes para motores síncronos, ya que estos metales enfrentan restricciones de exportación y riesgos de suministro.

Destacan, también, que el mercado de motores eléctricos para vehículos eléctricos está actualmente dominado por destacados actores automotrices como Tesla, BYD, Toyota, Nissan y Honda.

Y es que este tipo de vehículos ha emergido como una parte esencial de la industria automotriz, contribuyendo a la eficiencia y a la reducción de emisiones contaminantes y gases de efecto invernadero. Se proyecta que las ventas anuales de automóviles eléctricos superen los 5 millones de unidades para fines de 2025, representando aproximadamente el 15 % de las ventas totales de vehículos a nivel mundial.

Se avecinan desafíos, particularmente en lo que respecta a la adquisición de metales de tierras raras. Foto: AFP

La región de Asia-Pacífico, en particular China, ha liderado este crecimiento gracias a altas ventas de vehículos eléctricos, respaldadas por objetivos de ventas nacionales y leyes ambientales favorables. Por ejemplo, China ha establecido cuotas para los fabricantes de vehículos eléctricos, promoviendo su adopción y emitiendo un número limitado de permisos para vehículos con motor de combustión, alentando así a sus ciudadanos a optar por vehículos eléctricos.

A medida que el mercado de vehículos eléctricos sigue creciendo, se espera que los motores eléctricos superen las expectativas, ya que los fabricantes automotrices se suman a esta tendencia mediante asociaciones, inversiones y acuerdos conjuntos. Por ejemplo, Wolong Electric Group Co., Ltd firmó un acuerdo de empresa conjunta con ZF (China) Investment Co. Ltd. para la producción de motores de tracción para vehículos eléctricos.

A pesar de la presencia de numerosos actores regionales e internacionales en el mercado de motores eléctricos para vehículos eléctricos, los principales líderes automotrices como Toyota, Tesla, Nissan, Honda, BYD, BAIC y BMW dominan la industria. Toyota, en particular, ha tenido un impacto significativo en el mercado japonés, siendo pionero en la producción masiva de vehículos híbridos.

La tendencia hacia los vehículos eléctricos es innegable, y el mercado de motores eléctricos está listo para despegar, ofreciendo oportunidades emocionantes para la industria automotriz y la sostenibilidad ambiental.

Este tipo de vehículos ha emergido como una parte esencial de la industria automotriz, contribuyendo a la eficiencia y a la reducción de emisiones contaminantes. Foto: AFP

