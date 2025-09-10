Estas son las 5 motos más apetecidas por ladrones, según revela estudio

El mercado de motocicletas en Colombia continúa en expansión, pero ese crecimiento también viene acompañado de nuevos riesgos. Durante agosto de 2025, según datos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), se matricularon 94.984 motos nuevas en el país.

Esto significó un incremento del 28,78 % frente al mismo mes de 2024, mientras que en el acumulado enero-agosto de 2025, la industria alcanzó un crecimiento del 35,20 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Las cifras confirman que la moto sigue consolidándose como el medio de transporte preferido de millones de colombianos, representando más del 60 % del parque automotor nacional. Sin embargo, su popularidad también la convierte en uno de los blancos más frecuentes de la delincuencia.

Motocicletas componen la mayor parte del parque automotor en Colombia. Foto: AFP

¿Cuántas motos han robado en 2025?

De acuerdo con la Policía Nacional, en el primer semestre de 2025 se registraron cerca de 16.300 robos de motocicletas en el país. Las ciudades con mayor incidencia fueron Bogotá, Medellín y Cali, donde se concentran la mayoría de casos.

Los delincuentes recurren a diferentes métodos: desde el halado, hasta el uso de llaves maestras o la intimidación directa a los conductores. En la mayoría de casos, el objetivo está en la venta de repuestos en el mercado ilegal, lo que convierte a ciertos modelos en presas más buscadas.



¿Cuáles son las motos más robadas?

Un estudio realizado por Fullgas reveló que las motos más robadas en Bogotá durante este año son:



Bajaj Pulsar NS 160

Bajaj Pulsar NS 200

KTM Duke 200

Yamaha FZ16

Suzuki GN125

La principal razón que las hace vulnerables es la alta demanda de sus piezas, lo que mantiene en alerta a propietarios y autoridades frente al fenómeno.

Un gran porcentaje de las motos que se conducen en Colombia se ensamblan acá mismo. Foto: suministrada Bluradio

¿Cómo evitar que roben motos?

En este panorama, las soluciones tecnológicas han ganado protagonismo como alternativa de prevención y reacción.

Ituran Colombia, compañía especializada en rastreo satelital y monitoreo vehicular, asegura que gracias a sistemas de geolocalización en tiempo real, junto con sensores de movimiento y alertas inteligentes, es posible tener un control permanente de la moto.

Esto permite no solo su recuperación en caso de hurto, sino también reducir las probabilidades de que el robo se materialice.

“Sabemos que para muchos colombianos la moto no es solo un medio de transporte, sino su herramienta de trabajo y principal patrimonio. Protegerla con tecnología confiable no es un lujo, es una necesidad. En Ituran contamos con una tasa de recuperación superior al 90 % cuando el robo se reporta de manera oportuna”, señaló Juan Francisco Villamil, Country Manager de la compañía.

Ventajas de tener GPS o seguridad en la moto:

Localización en tiempo real desde el celular.

Bloqueo y desbloqueo remoto del encendido, útil en intentos de hurto.

Alertas de velocidad personalizadas, que también promueven la seguridad vial.

Historial de recorridos y notificaciones sobre trayectos, encendidos y apagados.

Monitoreo 24/7 desde un centro de control especializado.

Un reto para la movilidad

Mientras AKT, Bajaj y Suzuki lideraron las ventas en agosto de 2025 —con una participación de 16,52 % para AKT—, el robo de motocicletas sigue siendo un problema que impacta tanto a propietarios como al sistema de movilidad en general.