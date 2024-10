Ni Chevrolet ni Mazda: esta es la marca de carros más querida en Colombia este 2024

En el mercado automotor colombiano, el posicionamiento de las marcas no solo se mide por sus ventas, sino también por la conexión emocional y confiabilidad que logran establecer con los colombianos.

Cuál es la marca de carros que más quieren los colombianos

Según el más reciente estudio 'Recordación, Actitud y Compra (RAC)', realizado por la revista Gerente entre enero y junio de 2024, Toyota se consolidó como la marca de carros más querida por los colombianos, superando a competidores de gran popularidad como lo son Chevrolet y Mazda.

Toyota es la marca de carros que más vende en el mundo Foto: AFP

El estudio evalúa dos aspectos clave para determinar la popularidad de las marcas: el "Top of Mind" (recordación) y el "Top of Heart" (vinculación emocional). Toyota lideró en ambos aspectos, y logró una preferencia del 18.3 % entre las personas encuestadas en el índice de "Top of Heart", lo que la posiciona como la marca que más emociones positivas genera en el país.

Chevrolet ocupó la segunda posición con un 16.6 % de preferencia. Aunque la diferencia con Toyota es mínima, ambas marcas se distancian considerablemente del resto del mercado.

En tercer lugar, de manera sorpresiva, no se posiciona ninguna marca, ya que un 9.8 % de los encuestados manifestó indiferencia hacia cualquier fabricante de vehículos. Mazda, en cambio, aseguró el cuarto lugar con un 8.1 %, seguida por Renault en la quinta posición con un 7.2 %.

El ránking completo de las marcas más queridas en Colombia en 2024 es el siguiente:



Toyota: 18,3% Chevrolet: 16,6% Indiferente: 9,8% Mazda: 8,1% Renault: 7,2% Ford: 6,4% Kia: 3,9% Nissan: 3,2% Hyundai: 2,8% Jeep: 2,7% BMW: 2,2% Mercedes-Benz: 2,1% Mitsubishi: 1,9% Volkswagen: 1,6% Honda: 1,2%

También vale la pena destacar que la marca japonesa no solo lidera las emociones en los colombianos, sino las ventas. A nivel de matrículas de carros nuevos en el país, Toyota está en el primer lugar en el consolidado a septiembre de 2024.

De acuerdo con el informe de la Andi y Fenalco, el liderazgo en ventas de nuevos se lo están disputando entre dos marcas japonesas: Toyota y Mazda, con sus dos modelos Corolla Cross y CX-30, que se posicionan también como los modelos más vendidos.