Nicolás Giraldo, experto en Mecánica: “Apagar el carro en trancón podría generar esta falla”

Los trancones y los semáforos en rojo hacen parte del día a día de millones de conductores en ciudades como Bogotá, Ciudad de México, Londres, etc. Ante esas largas pausas en la vía, surge una pregunta habitual: ¿ayuda apagar el carro para ahorrar gasolina?

La pregunta se la hacen por generaciones de conductores y sigue dividiendo opiniones entre conductores. Sin embargo, desde el punto de vista técnico, la respuesta no es única, ya que depende de factores como la duración de la detención y, sobre todo, de la tecnología con la que fue fabricado el automóvil.

El doctor en Ciencias de la Ingeniería y decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Electrónica de la Universidad Antonio Nariño, Nicolás Giraldo Peralta, explicó a Blu Radio que ciertos vehículos modernos incluyen de fábrica un sistema que apaga y enciende el motor automáticamente.

Estos sistemas, conocidos popularmente como start-stop, fueron creados para funcionar en semáforos o trancones sin afectar la vida útil de la batería ni del motor de arranque. “Esos vehículos que tienen ese sistema fueron diseñados desde fábrica para que efectivamente se apagaran y se encendieran con una mayor frecuencia”, afirmó el especialista.

¿Qué pasa si apago siempre el auto en un trancón?

El panorama cambia cuando el automóvil no cuenta con esa función de Start-Stop. En esos casos, según el experto en Mecánica, apagar y encender el motor manualmente en cada detención puede acelerar fallas en piezas clave.

“Cuando se prueban estos sistemas, por ejemplo, el motor de arranque, si no está prediseñado para funcionar de esta forma, entonces el motor de arranque tiene un desgaste importante y lo mismo la batería”, señaló.

Lo anterior significa que un conductor que repita esta práctica en medio de un recorrido con alto tráfico estaría forzando componentes que no fueron diseñados para operar de esa manera.

En ciudades donde un trayecto puede extenderse más de una hora entre trancones, un vehículo sin el sistema automático llegaría a apagarse y encenderse decenas de veces en un solo viaje.

Para el experto, esta frecuencia es suficiente para generar un desgaste prematuro que luego se traduce en reparaciones.Por otro lado, en los modelos que sí traen el sistema incorporado, el beneficio existe, pero es limitado.

“No es que el ahorro sea muy importante en cuanto a las emisiones emitidas o que se dejan de emitir cuando el vehículo está apagado en los semáforos, pero pues sí son contribuciones pequeñas que pueden llevar a que, si tenemos muchos carros de ese tipo en la ciudad, nos pueda ayudar”, explicó Giraldo.

De acuerdo con el académico, la conclusión es clara: el conductor debe verificar si su vehículo está equipado con tecnología de apagado y encendido automático. En caso de que sí, puede confiar en que fue diseñado para soportar ese funcionamiento.

En caso contrario, repetir esa acción manualmente podría traer consecuencias negativas en poco tiempo.“En otras palabras, si el vehículo tiene esa característica no hay problema. Pero si no está diseñado así, el desgaste puede llevar a pronta reparación”, puntualizó Giraldo.