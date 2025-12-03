Peugeot 408, reseña: lo bueno, malo y opinión de este crossover francés

El Peugeot 408 llegó al mercado colombiano como una propuesta distinta dentro del segmento de los crossovers: mezcla una silueta elevada con líneas más propias de un fastback y apuesta fuerte por el diseño y la eficiencia.

En Colombia, el 408 se ofrece con un motor 1.6 turbo que desarrolla 212 caballos y 300 Nm de torque, acompañado de modos de manejo Eco, Normal y Sport, dirección asistida eléctricamente, rines de 18 pulgadas y levas en el volante. No viene con ninguna electrificación.



¿Qué tal es conducir el 408?

El Peugeot 408 incorpora una caja automática de ocho velocidades que realiza transiciones rápidas y suaves. Aunque no es tan reactiva como las mejores transmisiones automáticas del segmento, se percibe bien ajustada en carreteras y se siente firme a medida que aumenta la velocidad.

A velocidades de carretera, el habitáculo permanece aislado del ruido exterior: casi no se percibe viento ni rodadura, y el motor evita sonar forzado incluso cuando se exige aceleración.

Peugeot 408 Foto: Blu Radio

Interior del 408

Por dentro, el 408 replica la disposición típica de los últimos modelos de Peugeot: un cuadro digital ubicado en una posición elevada que se ve por encima del pequeño volante, pero puede resultar problemática para quienes perciben que el aro tapa parcialmente la lectura del panel.



La visibilidad frontal es correcta, por lo que maniobrar en cruces o salidas no debería ser complejo. En la parte trasera la situación cambia: los pilares posteriores son grandes y reducen la visión sobre el hombro. La marca compensa esto con sensores traseros y cámara de reversa en toda la gama, y una cámara de 360 grados.

Peugeot 408 Foto: Blu Radio

Espacio y seguridad del Peugeot 408

El 408 ofrece un buen nivel de espacio para piernas en la segunda fila. Sin embargo, los adultos altos podrían notar una ligera limitación en la altura disponible en la parte trasera.

El maletero, con 536 litros, cumple para la mayoría de familias, pero se queda por debajo de competidores que priorizan la capacidad de carga. Algunos modelos como el Citroën C5 X, Hyundai Tucson o Skoda Superb brindan volúmenes superiores. Aun así, con la segunda fila abatida, el espacio del 408 asciende a 1.611 litros, útil para viajes o traslados voluminosos.

Su dotación en seguridad es uno de los puntos fuertes: incluye seis airbags, control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente, monitoreo de presión de llantas, frenos de disco en las cuatro ruedas, alerta de punto ciego, frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión, asistente de mantenimiento de carril, reconocimiento de señales y control crucero adaptativo.

El sistema multimedia incorpora pantalla de 10 pulgadas, i-Toggles personalizables, conectividad inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay, cargador inalámbrico, cuatro puertos USB-C, y el cuadro digital característico de la marca.

En confort se suman aire acondicionado de doble zona, tapizado en negro, sensor de lluvia, luces LED, acceso manos libres, encendido por botón, retrovisor electrocrómico y alarma antielevación.

Peugeot 408 Foto: Blu Radio

Comparación y opinión general

En pocas palabras, el Peugeot 408 es un vehículo bien terminado, con un interior de calidad y una conducción cómoda. El carro se siente más firme y brinda un manejo más directo, aunque con algunos puntos a tocar:



Lo bueno

Interior de alta calidad.

Buen aislamiento acústico.

Manejo estable y agradable a velocidades altas.

Buen espacio para piernas en la segunda fila.

Equipamiento de seguridad muy completo.

