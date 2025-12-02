Renault se despide de 3 de sus carros más populares, aunque solo en Colombia seguirán existiendo

Los Renault Logan, Sandero y Stepway en América Latina han estado marcados por una historia de más de una década, en la que estos modelos pasaron de ser adaptaciones de plataformas europeas a convertirse en referentes cotidianos en varios países del continente.

Su trayectoria empezó en 2012 como la evolución regional de sus equivalentes en Europa y, desde entonces, se consolidaron como opciones recurrentes para quienes buscaban vehículos subcompactos, prácticos y económicos.

Esa historia, sin embargo, entra en una nueva etapa. Y aunque su ciclo avanza hacia su cierre en parte del continente, Colombia seguirá siendo una excepción temporal.

Renault Stepway Foto. Renault

¿Por qué Renault Argentina dice adiós al Logan, Sandero y Stepway?

En 2016, la planta de Santa Isabel, en Córdoba (Argentina), incorporó la producción de Logan, Sandero y Stepway. Durante nueve años, según datos de Renault Argentina, se ensamblaron allí cerca de 160.000 unidades que abastecieron a varios países del Cono Sur.



Renault Argentina anunció ahora que esos modelos entrarán en un “proceso de fin de vida industrial y comercial” desde diciembre, lo que implica su salida definitiva del esquema productivo de ese país.

La decisión se enmarca en una reorganización interna que prioriza nuevos proyectos. La compañía informó que la fábrica cordobesa se concentrará en el furgón Kangoo y en la preparación del llamado Proyecto Niágara, la nueva pick-up compacta que hará parte del portafolio regional a partir del segundo semestre de 2026.

El anuncio también impacta a quienes adquirieron estos vehículos mediante el programa de ahorro “Plan Rombo”. La empresa indicó que esos suscriptores recibirán un Renault Kardian Evolution manual, con el ajuste de precio correspondiente.

Renault Niágara concept Foto: Renault

¿Seguirán en Colombia?

A diferencia de Argentina, la presencia de estos modelos en Colombia empezó mucho antes. El Logan llegó en 2005, seguido por el Sandero en 2008 y el Stepway en 2009. En 2015, Renault-Sofasa lanzó su segunda generación y, cuatro años después, en octubre de 2019, presentó su última actualización en diseño y conectividad.

Desde su incorporación al portafolio nacional, han mantenido una participación relevante en ventas a hogares, empresas y servicios especiales, en parte por la mecánica configurada para condiciones de altitud y carreteras del país.

Con el anuncio argentino, Colombia queda como el único país donde esta familia continúa activa tanto en producción como en ventas. La planta de Envigado mantiene el ensamblaje de Logan, Sandero y Stepway, junto a otros modelos de combustión fabricados localmente, como Duster y Kwid.

No es una situación inédita. El país ya había sido el último productor mundial de modelos como el Renault 6 en 1984 y el Twingo de primera generación en 2012. Ahora, Logan, Sandero y Stepway se suman a esa lista.