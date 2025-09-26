El producto que usa a diario y podría provocarle salir positivo en un control de alcoholemia

Conducir bajo los efectos del alcohol es una de las infracciones más duramente aplicadas. Por ello, las autoridades realizan controles de alcoholemia en diferentes puntos del país para prevenir siniestros y garantizar la seguridad en las vías.

Sin embargo, algunos casos han demostrado que ciertos productos de uso cotidiano podrían alterar estas pruebas, incluso en personas que no han ingerido bebidas alcohólicas.

Un ejemplo de ello fue compartido en TikTok por una joven que, al salir de su trabajo, se vio sorprendida en un retén de tránsito al obtener un resultado inesperado en la prueba.

Conducir embriagado es una de las faltas más graves al Código Nacional de Tránsito. Foto: Movilidad Cali

¿Se puede dar positivo en un control de alcoholemia sin haber bebido?

Según relató la mujer en el video, el agente de tránsito le indicó que había registrado 0,11 mg de alcohol por litro de aire espirado, a pesar de que ella insistía en no haber bebido. “¡Acabo de salir de trabajar, es imposible! Yo en plan super desesperada. Solo bebo agua en el trabajo”, aseguró.



El control se repitió minutos después y el nivel descendió levemente a 0,10 mg, lo que aumentó la confusión. En ese momento, la joven recordó que había consumido un almuerzo preparado con carne y zanahoria cocidas en cerveza poco más de una hora antes. “Luego hice gargaras con enguaje bucal”, cuestionó.



¿Por qué el enguaje bucal puede dar un falso positivo en alcoholemia?

El caso llamó la atención de Álvaro Fernández, conocido en LinkdIn por ser licenciado en Farmacia y en Administración y Dirección de Empresas, y quien también cuenta con casi cuatro millones de seguidores en TikTok hablando de estos temas.

En un video de respuesta, Fernández explicó que existen productos comunes que pueden contener alcohol en su composición y provocar un ligero positivo.

“Hay colutorios (enguaje bucal) que pueden llevar hasta un 20 % de alcohol. Así que si te has enjuagado la boca recientemente, hombre, no vas a reventar el control, pero un ligero positivo no te digo yo que no”, aseguró.

El especialista agregó que también los esprays para la irritación de garganta pueden tener concentraciones considerables de alcohol y generar resultados similares.

En cuanto a la comida, señaló que, aunque gran parte del alcohol se evapora en la cocción, “algo queda” y puede detectarse en la prueba. “En todos esos casos, si te hacen soplar cero, cero no vas a dar, que es lo ideal. Ligeramente positivo puede pasar”, añadió.



¿Hay condiciones médicas que dan falsos positivos?

Fernández también mencionó una condición poco común llamada síndrome de autodestilación, en la que el organismo produce alcohol internamente sin que la persona haya bebido o consumido productos con esta sustancia. Aunque es una situación rara, explicó que podría ser otro factor para resultados inesperados.

El relato de la joven no solo alcanzó millones de visualizaciones, sino que generó múltiples comentarios de usuarios que compartieron experiencias similares o dudas sobre cómo ciertos productos pueden interferir en un control de alcoholemia.

En su narración, la mujer también recordó el diálogo con el agente que le practicó la prueba. “Soplo y me dice: 0,11 mg, puede continuar. ¿0,11 mg? Pero cómo voy a dar 0,11 si llevo despierta de las 6 y media, he venido a trabajar y literalmente vengo saliendo de trabajar. Me dice el agente: ¿has ido a tomar algo con tus compañeros?”, contó.

La prueba de alcoholemia se realiza para medir la concentración de alcohol en el cuerpo de una persona. Foto: AFP

¿Cuál es la multa por conducir borracho en Colombia?

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, conducir bajo los efectos del alcohol es la infracción más grave, tipificada como F. La multa, en estos casos dependerá de cuántas veces ha sido sancionado por esto, siendo el peor de los escenarios tener ser sancionado económicamente con más de 60 millones de pesos, e incluso penalmente puede ser enviado a prisión.