Dio positivo en alcoholemia tomando solo agua; la respuesta del policía causó sorpresa

Una joven conductora compartió en TikTok la insólita experiencia que vivió tras salir de su jornada laboral: fue requerida por la Policía en un control de alcoholemia y, aunque aseguró haber bebido únicamente agua durante el día, el resultado del test indicó presencia de alcohol en su organismo.

El relato, publicado por la usuaria @sotirules, rápidamente se hizo viral. Según cuenta en el video, llevaba trabajando desde las 8:00 a.m. y al salir a las 5:00 p.m. fue detenida por los agentes. “Soplo y me dice: ‘puede continuar’. Le digo: ‘¿Perdón? ¿Qué ha dicho?’. Y me contesta: ‘Cero con 11’”, relata con sorpresa.

La joven pidió repetir la prueba, preocupada por haber dado positivo sin haber consumido alcohol. En la segunda medición, el dispositivo marcó “cero con 10”. Ante su insistencia, el policía le preguntó qué había comido. Fue entonces cuando ella recordó que almorzó carne picada con guisantes y zanahorias cocidas, y que probablemente la receta incluía cerveza como ingrediente. El agente confirmó que esa podría ser la causa del resultado.

“No me podía quedar tranquila. Imaginad que en vez de dar 0,11 hubiera dado 0,27. ¿Cómo me voy a quedar tranquila si por comer puedo dar positivo?”, expresó indignada.

El video acumula miles de reacciones y comentarios de usuarios que compartieron situaciones similares. “Mi madre haciéndome pollo a la cerveza con 10 años”, “mi compañero tomó un café solo y un Red Bull y dio positivo… terminó en el hospital”, o “es más fácil dar positivo por enjuague bucal que por comida cocinada con alcohol”, son algunos de los mensajes que acompañan la publicación.

En la descripción del video, la usuaria también se muestra confundida ante las teorías que surgieron. “Después de contarlo por IG, la gente me está diciendo que por el enjuague bucal???? No entiendo NADA”, escribió.