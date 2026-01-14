Recomendaciones para viajar seguro en carretera en motocicleta, según expertos

El aumento de viajes en motocicleta durante la temporada de vacaciones incrementa la necesidad de adoptar prácticas responsables en la vía. En meses como enero, cuando miles de colombianos se movilizan por carretera para visitar familiares o recorrer el país, la seguridad se convierte en un factor determinante.

En este contexto, Auteco, a través de su Programa de Movilidad Segura, refuerza su llamado a los motociclistas para priorizar el autocuidado y el respeto por las normas de tránsito.



Cómo viajar seguro en carretera en motocicleta

Las recomendaciones hacen parte de su Manual para Motociclistas, una herramienta pedagógica diseñada para fortalecer la conducción consciente y reducir los riesgos asociados a los desplazamientos en moto.



Atención y control durante el recorrido: Mantener la concentración, evitar maniobras riesgosas y no exceder los límites de velocidad son acciones fundamentales, especialmente en trayectos largos. Asimismo, respetar la distancia de seguridad con otros vehículos permite reaccionar a tiempo ante situaciones imprevistas. Importancia de las pausas en viajes largos: En desplazamientos prolongados, realizar paradas periódicas para descansar e hidratarse ayuda a reducir la fatiga y mejora la capacidad de reacción del conductor. Ajustes necesarios ante el clima y las condiciones de la vía: Las condiciones ambientales pueden variar de manera repentina y afectar la visibilidad o la adherencia de la motocicleta al pavimento. Medidas de precaución en situaciones adversas: Auteco recomienda disminuir la velocidad cuando se presentan lluvias, calor extremo o baja visibilidad, aumentar la distancia con otros actores viales y adoptar una conducción defensiva que priorice la anticipación de riesgos. Equipamiento adecuado para proteger al motociclista: El uso de elementos de protección personal certificados es una de las principales barreras de seguridad en caso de un incidente. Protección personal como medida preventiva: Casco correctamente ajustado, chaqueta con protecciones, guantes, botas y rodilleras hacen parte del equipo básico recomendado por Auteco para cualquier desplazamiento, tanto en ciudad como en carretera. Revisión preventiva de la motocicleta antes de viajar: Antes de iniciar un recorrido, es indispensable verificar el estado general del vehículo para evitar fallas mecánicas durante el trayecto. Componentes que requieren verificación: Entre los elementos que deben revisarse se encuentran los frenos, las llantas, las luces, los niveles de aceite y la cadena. Una inspección oportuna reduce riesgos y contribuye a un viaje más seguro.

Según Laura Cardona Gómez, gerente de Sostenibilidad de Auteco, las recomendaciones buscan que los motociclistas puedan completar sus recorridos y regresar a casa sin contratiempos, especialmente en temporadas con alto flujo vehicular.