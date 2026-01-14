En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Visa EEUU
Pasaje Transmilenio
Presos políticos Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / Recomendaciones para viajar seguro en carretera en motocicleta, según expertos

Recomendaciones para viajar seguro en carretera en motocicleta, según expertos

Según Laura Cardona Gómez, gerente de Sostenibilidad de Auteco, las recomendaciones buscan que los motociclistas puedan completar sus recorridos y regresar a casa sin contratiempos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad