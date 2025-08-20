Renault dirá adiós a carro muy querido por colombianos: tiene los días contados y será sustituido

Renault, que es una de las marcas que más carros vende en Colombia, decidió poner fin a la producción de un modelo que ha sido muy bien recibido no solo en Colombia, sino en Europa también, en medio de un panorama en el que la volatilidad está presente en el sector automotor y que cada vez más las marcas apuestan por nuevos desarrollos.

Pues bien, el modelo en cuestión al que la marca del rombo le dirá adiós es la Renault Arkana, un SUV que en poco tiempo logró posicionarse en varios mercados internacionales, pero cuya salida ya es más que inminente. Consultado por Blu Radio, Renault aún no ha dado respuesta sobre qué pasará con el futuro de este SUV en el país.

La Renault Arkana logró consolidarse entre los 20 carros más vendidos con apenas un año de vida en el país. En el mismo periodo de 2025 en el que el Arkana vendió 1.890 unidades, otros vehículos de la marca como la Duster (4.424 unidades), Kardian (2.786) y Kwid (2.169) lideraron las ventas.

Renault Arkana llegó a Colombia en 2024 Foto: Renault

¿Por qué se acabará la Arkana?

El espacio que dejará el Arkana no quedará vacío. Renault delegará en su marca hermana Dacia la tarea de continuar en el competitivo segmento de los SUV coupés. La compañía rumana, respaldada por el Grupo Renault, trabaja en el lanzamiento del Dacia Bigster Coupé, un modelo que se perfila como el sucesor directo del Arkana.

Este vehículo será el primer SUV coupé en la historia de Dacia y tendrá como base la plataforma CMF-B, la misma que sustenta al recién presentado Renault Boreal. Según recogen desde la prensa europea, el Bigster Coupé llegará con opciones de motorización a gasolina con tecnología híbrida ligera de 48 voltios. También estarán disponibles variantes híbridas autorrecargables (HEV).

Aunque en un inicio se especuló con la posibilidad de incluir una versión híbrida enchufable (PHEV), fuentes cercanas a la compañía han descartado a Motor.es esta opción por los altos costos que implicaría.

El Bigster Coupé marcará un nuevo hito para Dacia al convertirse en el modelo más caro de su historia. Se espera que en sus versiones tope de gama supere los 31.000 euros (cerca de 150 millones de pesos colombianos), lo que representa un cambio de estrategia respecto a la imagen tradicional de la marca como fabricante de vehículos de bajo costo.

Pese a este giro hacia segmentos más altos, Dacia continuará ofreciendo modelos accesibles como el Sandero, que mantienen en Europa precios por debajo de los 20.000 euros.

Renault - Dacia Bigster Foto: Renault Press

¿Cuál es la historia de la Arkana?

La Renault Arkana inició su producción en 2021 en la planta de Busan, Corea del Sur, que es desde donde llega importada a Colombia, y rápidamente ganó terreno en el segmento de los SUV tipo coupé. De acuerdo con cifras de la marca, el modelo superó las 250.000 unidades vendidas a nivel global desde su lanzamiento, lo que lo convirtió en uno de los productos más exitosos en su categoría.

En Colombia, el Arkana figura entre los más vendidos de la marca durante los primeros siete meses de 2025. Según datos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), recopilados por Fenalco y Andi, Renault comercializó 1.890 unidades en este periodo.

Sin embargo, a pesar de este desempeño, la firma francesa tomó la decisión de no desarrollar una nueva generación del Arkana. La medida hace parte de una reestructuración en su línea de producción, en la que se dará paso a vehículos diseñados sobre plataformas en colaboración con Geely.

