Renault prepara su camioneta más lujosa, grande e híbrida, fabricada en Corea del Sur

Renault inició 2026 confirmando que trabaja en su camioneta más grande, lujosa, deportiva y de altas especificaciones, cuya presentación oficial ya tiene fecha y lugar definidos, y que será clave dentro de su plan de expansión para los próximos años.

Según la marca francesa, esta nueva SUV llevará el nombre Filante, denominación que conecta con referentes históricos de la marca. Según explicó Sylvia dos Santos, responsable de naming en la Dirección de Marketing Global de Renault, la elección del nombre no es casual.

De acuerdo con la directiva, “la semántica del nombre Filante evoca directamente a las estrellas fugaces, al espacio y a los viajes, elementos que ilustran perfectamente el diseño imponente de nuestro vehículo”. El nombre también rinde homenaje al Etoile Filante de 1956, uno de los prototipos más recordados de la marca.

Renault enmarca al Filante dentro de su International Game Plan 2027, una estrategia que contempla ocho lanzamientos globales, de los cuales este será el quinto. La marca lo ubica en el segmento E, por encima de modelos como Rafale o Espace, ambos pertenecientes a categorías inferiores.



En su comunicación oficial, Renault define al Filante como un “crossover carismático y audaz” de gama alta. Aunque por ahora solo se ha mostrado un primer adelanto visual, el teaser deja ver una silueta voluminosa y una presencia claramente más grande que la de otros SUV actuales del portafolio.

Renault Filante Foto: Renault Press

Características del nuevo Renault Filante

La información divulgada por la marca señala que el diseño exterior seguirá una línea “imponente y vanguardista”, mientras que el interior estará orientado al confort de los ocupantes y a la incorporación de tecnologías de última generación.

Renault no ha publicado aún imágenes del habitáculo ni especificaciones detalladas, pero sí confirmó que el enfoque estará alineado con el posicionamiento premium del modelo dentro de su gama internacional.

En el apartado técnico, Renault informó que el Filante se desarrollará sobre la arquitectura CMA del Grupo Geely, una plataforma utilizada por marcas como Volvo, Geely y Polestar, así como por la actual Renault Koleos.

Esta base técnica admite distintas configuraciones mecánicas —combustión, híbridas y eléctricas—, pero en este caso la marca ya confirmó que el modelo se denominará Filante Full Hybrid E-Tech, lo que indica que contará con un sistema híbrido completo.

¿Por qué se producirá en Corea del Sur?

Uno de los puntos centrales del anuncio es el rol de Corea del Sur en este proyecto. Renault confirmó que el desarrollo del Filante se realizó en ese país y que su producción se llevará a cabo en la planta de Busan, donde actualmente se ensamblan modelos como Koleos y Arkana, incluidos los que llegan a mercados como Colombia.

Para la marca, Corea del Sur representa una fortaleza natural en el desarrollo de vehículos de gran tamaño y segmentos altos. De hecho, Renault considera al Filante como su segundo modelo de “nueva generación” diseñado allí, después de la Koleos.

Nicolas Paris, CEO de Renault Corea, explicó la importancia estratégica de este mercado: “Corea cuenta con una gran experiencia en los segmentos D y E. Por ello, Corea es tan importante para Renault”.

Además, señaló que el Filante “ilustra nuestra visión de un crossover carismático y atrevido” y que “encarna a la perfección las raíces francesas de la marca”.

Renault Filante Foto: Renault Press

¿Renault Filante llegará a Colombia?

Renault confirmó que, en una primera etapa, el Filante estará destinado al mercado surcoreano, tanto en producción como en comercialización. No obstante, la compañía indicó que el modelo será exportado posteriormente a otras regiones, aunque sin detallar mercados específicos.

Este punto cobra relevancia para América Latina, ya que el International Game Plan 2027 también opera en esta región, incluido Colombia, lo que deja abierta la posibilidad de que el nuevo SUV llegue más adelante a estos mercados.

La marca anunció que ofrecerá más información oficial el próximo 13 de enero de 2026, durante una presentación en Corea del Sur que se podrá seguir en directo. En ese evento se espera conocer detalles adicionales sobre diseño, especificaciones técnicas y planes de expansión internacional.