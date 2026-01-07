En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro
Movilización Gobierno
Tragedia Buenaventura

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / Renault prepara su camioneta más lujosa, grande e híbrida, fabricada en Corea del Sur

Renault prepara su camioneta más lujosa, grande e híbrida, fabricada en Corea del Sur

El modelo se denominará Renault Filante Full Hybrid E-Tech, lo que indica que contará con un sistema híbrido completo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad