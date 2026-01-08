En vivo
TikTok será la plataforma preferente de la FIFA para el Mundial 2026

Por medio de un comunicado, la FIFA informó que TikTok será la plataforma preferente con el objetivo de que el Mundial 2026 sea más accesible para millones de aficionados.

FIFA y TikTok.
Copa Mundial de la FIFA 2026.
Foto: AFP, Downdetector.
Por: EFE
|
Actualizado: 8 de ene, 2026

